4. März 2017, 12:51 Uhr 1. FC Köln Modeste will Tore statt Geld









Feedback

Anzeige

Bei Bayern-Gegner Köln ließ Anthony Modeste ein obszön hohes Angebot aus China verstreichen. Doch alle wissen: Der nächste Transfersommer kommt bestimmt.

Von Philipp Selldorf, Köln

Das Vormittagstraining am Aschermittwoch hatte Peter Stöger bei Wind und peitschendem Regen geleitet, aber für den Trainer war auch an diesem ungemütlichen Trauertag die Kölner Welt in Ordnung. Vergangenheit und Zukunft ergaben für ihn wieder ein gelungenes Ganzes, wie er unter dem Dach seines Regenschirms den Zuhörern mitteilte: "Wenn Rosenmontag ist, und du darfst in Köln sein, und wenn am Samstag Bayern kommt, und du darfst Trainer sein - schöne Sache."

Einen Aspekt seines harmonischen Befindens hatte Stöger dabei unterschlagen, denn für einen Trainer ist es unbedingt auch eine schöne Sache, wenn immer noch sein bester Torjäger auf dem Übungsplatz steht, obwohl der Manager und der Vereinsvorstand durch ein obszönes Übernahmeangebot aus China in die schwerste Versuchung geführt wurden, seit der Transfermarkt sich zum Glücksspielcasino entwickelt hat.

Der 1. FC Köln trägt immer noch schwer an den Schulden aus der Zeit der Vorgängerregierung unter Wolfgang Overath, das Geld, das der chinesische Verein Tianjin Quanjian nun für Anthony Modeste anbot - angeblich bis zu 50 Millionen Euro Ablöse -, hätte nicht nur zur Sanierung der Staatsfinanzen gereicht, man hätte obendrein das Geißbockheim vergolden lassen können. Dennoch waren sich die Verantwortlichen zügig einig darin, der Offerte zu widerstehen. Dass die Chinesen über Mittelsmänner den Einsatz erhöhten, änderte die Beschlusslage nicht mehr. Wenn man einmal nein gesagt habe, dürfe man "nicht beim nächsten Angebot umfallen", erklärte Manager Jörg Schmadtke. Dies sei eine Frage der Glaubwürdigkeit gegenüber dem Publikum, den Spielern und den Geldgebern.

Europa - der größte annehmbare Reiz

Anzeige

Nicht zuletzt fühlten sich die Klub-Oberen aber auch zur Glaubwürdigkeit gegenüber dem eigenen Manager verpflichtet. Ganz Köln träumt vom Europacup, Schmadtke bildet da keine Ausnahme. Und um den Verbleib des 52 Jahre alten Sportchefs macht man sich beim FC nicht viel weniger Sorgen als um den Erhalt des 28 Jahre alten Mittelstürmers Modeste. Das Bekenntnis zur aktuellen sportlichen Vision soll die Vertrauensbasis festigen und Schmadtke gegen potenzielle Angebote der Konkurrenz immunisieren. Die Kölner fürchten, dass ihr Manager im Sog der Sportchef-Suche beim FC Bayern ins Visier anderer Vereine geraten könnte. Beim FC glaubt man jedoch, dass sich Schmadtke vor allem vom Reiz der Aufgabe leiten lässt, und der FC in Europa - das wäre der größte annehmbare Reiz in dieser verrückten Stadt. Wirtschaftliche Argumente sollten deshalb die sportlichen Ambitionen nicht beeinträchtigen.

Erstaunlicherweise hat das Anthony Modeste gar nicht so anders gesehen, als sein möglicher Wechsel nach China zum Thema wurde. Einerseits hat Schmadtke den Torjäger schnell wissen lassen, dass der Klub, mit dem er einen Vertrag bis 2021 unterhält, den Transfer nicht bewilligen werde. Andererseits hat Modeste selbst seine Entscheidung getroffen. In China hätte er stattlich verdienen können, von zehn Millionen Jahresgehalt ist gerüchtehalber die Rede, Branchenkenner versichern, dass die kolportierten Summen der Wahrheit entsprechen. Nicht zu vergessen, dass die besagten zehn Millionen als Netto-Leistung zu verstehen sind - was die zwei, drei Millionen, die Modeste in Köln brutto verdient, noch ein bisschen kleiner aussehen lässt.