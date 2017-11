28. November 2017, 08:07 Uhr 1. FC Köln Köln steckt in der Falle









Feedback

Es ist sympathisch, dass der Klub gegen die Branchengesetze am Trainer festhält. Doch auch wenn eine Entlassung von Peter Stöger nach Verrat klingen würde: Es gibt gute Gründe dafür.

Kommentar von Philipp Selldorf

So tief wie nach der Niederlage am Sonntagabend ist die Moral beim 1. FC Köln in dieser grausamen Saison noch nicht gesunken. In den Interviews machte Trainer Peter Stöger den Eindruck, als ob er es als Erlösung ansehe, wenn ihm die Vereinsführung das Mandat entziehen würde. Doch diese hat am Montag nicht - wie es viele erwartet hatten - die Beurlaubung verkündet, sondern mitgeteilt, dass der Chefcoach bis zum Spiel am Samstag auf Schalke im Dienst bleiben werde. Dabei handelte es sich eher um eine Tatsachenfeststellung als um eine Richtungsentscheidung. Aus dem Statement ging nicht hervor, ob man bereit ist, Stöger auch nach der nächsten Niederlage im Amt zu halten, schon gar nicht ließ sich erkennen, ob der FC auch in der zweiten Liga bereit wäre, den bis 2020 unter Vertrag stehenden Fußball-Lehrer zu beschäftigen.

Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hatte Vizepräsident Toni Schumacher kürzlich in Aussicht gestellt. Dass eine solche Lösung überhaupt erwogen wird, macht deutlich, dass zwischen dem Klub und dem Trainer eine ganz besondere Verbindung besteht. Einerseits ist das sympathisch in einer Branche, die ihre menschlichen Beziehungen vorwiegend nach dem kalten Erfolgsprinzip regelt, andererseits zwingt es den Verein in eine Art Sympathiefalle. Objektiv betrachtet, geht es mit Stöger zurzeit steil bergab. Aber eine Entlassung würde Spuren von Verrat enthalten.

Gute Argumente für einen neuen Trainer

Bisher hat der 1. FC Köln in der Handhabung seiner sportlichen Krise aktionistische Anwandlungen vermeiden können. Die Trennung von Sportchef Jörg Schmadtke beruhte auf persönlichen Wahrnehmungen und eigener Initiative. Schmadtke bezweifelte seine Handlungsfähigkeit und hat sich quasi selbst entlassen. Inzwischen allerdings ist die sportliche Abwärtsentwicklung in eine Phase eingetreten, in der sich der FC zu einer Lösung bekennen muss, die auf jeden Fall unangenehm ist: Verspricht man Stöger die Treue bis hin zum gemeinsamen Untergang, muss man unter Umständen eine quälend lange Leidenszeit miteinander verbringen.

Kaum denkbar, dass dies für die Fans und die Mitarbeiter erträglich wäre. Schickt man jedoch den Mann aus Wien davon, zieht man nach mehr als vier glücklichen Jahren einen Schlussstrich, den man gar nicht ziehen möchte, und lässt sich auf eine ungewisse Zukunft ein.

Es gibt für den 1. FC Köln gute Argumente, den Trainer zu wechseln. Eines besteht darin, dass die Sache nach erst 13 Spieltagen noch nicht verloren ist. Vielleicht findet ein neuer Mann den Ausweg. Vielleicht kann es die Mannschaft zu neuen Taten bewegen, wenn jemand kommt, der eine andere, mutigere Idee vom Fußball hat als Stöger. Doch solange der halbe Profikader verletzt ist, bleibt so ein Gedanke Illusion. Was bedeutet: Weiter mit Stöger. Vorerst.