16. Oktober 2017, 11:32 Uhr 1. FC Köln in der Bundesliga Die Wahrheit hinter dem Fluch









Kommt der 1. FC Köln wieder weg vom Tabellenende?

Das Problem ist, dass der Kader tatsächlich unerwartete Schwächen aufweist. Schuld daran trägt auch Manager Schmadtke.

Von Christof Kneer, Stuttgart

Da waren sie doch alle, gut erkennbar rannten sie vor, neben und im Strafraum herum. Simon Zoller war da, Sehrou Guirassy, Yuya Osako und selbstverständlich der gute, alte Claudio Pizarro. Auch Leonardo Bittencourt kreuzte durch jene Spielfeldregionen, die man "Angriffszone" nennen könnte, und so war die aktuellste These, die über den 1. FC Köln gerade im Umlauf ist, auf das Sichtbarste widerlegt: jene, wonach der FC nach dem Abschied von Anthony Modeste und nach der Verletzung seines Nachfolgers Jhon Cordoba über keine Stürmer mehr verfüge.

Doch, der FC hat schon noch welche, und er hatte sie in der Schlussphase des Spiels in Stuttgart sogar alle auf dem Platz. Man konnte auch sehen, dass es sich bei einigen von ihnen definitiv um Erstligastürmer handelt, Osakas feine Technik gehört ebenso in die höchste Spielklasse wie Bittencourts Dribbelkunst, und wer nicht an den großen Pizarro glaubt, ist ohnehin der finstersten Blasphemie verdächtig.

Manager Schmadtke räumt eigene Versäumnisse ein

Das Problem ist nur: Der FC hat nach acht Spieltagen erst drei Tore und einen einzigen Punkt in der Bilanz stehen. Und das Tor in Stuttgart erzielte per Distanzschuss der Verteidiger Dominik Heintz.

Das wahre Problem geht aber noch tiefer: Dieser wilde Viereinhalb-Stürmer-Schlussphasen-Fußball ist eigentlich überhaupt nicht der Fußball des Trainers Peter Stöger. Der FC, von Stöger über die Jahre auf Balance und Seriosität abgerichtet, muss im Moment manchmal gegen seine Natur spielen, aus einem ebenso einfachen wie bedenklichen Grund: Weil es mit der eigenen Natur eben auch nicht funktioniert.

Am Wochenende hatte sich vorübergehend der Eindruck aufgedrängt, der beliebte Traditionsklub aus Köln sei nach der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart noch beliebter geworden als jemals zuvor. Es war aber eine ausgesprochen gefährliche Beliebtheit, weil sie zu erheblichen Teilen aus Mitleid bestand. Wäre man diesem FC zufällig auf der Straße begegnet, man hätte ihn bestimmt in die Arme genommen, ein wenig mit ihm gekuschelt und ihm ein tröstendes "Wird schon wieder!" zugeflüstert.

Wobei: Weiß man das? Wird es wirklich wieder?

Nimmt man nur das Spiel in Stuttgart zum Maßstab, so hatten die Kölner tatsächlich jedes Mitgefühl verdient. Für einen Tabellenletzten führten sie 30 Minuten lang einen erstaunlich aktiven Fußball vor, und ein Trainerproblem war von oben ganz bestimmt nicht zu entdecken. Ordnung, Disziplin und Wille waren in ausreichender Menge vorrätig, Torchancen sogar im Überfluss. Aber auf welch millimeterschmalem Grat Kölns Spiel gerade erbaut ist, zeigte sich, als der VfB seinerseits den Weg in dieses Spiel fand. Es passte hervorragend in die Mitleidsstory, dass die Stuttgarter nach drei vergebenen Chancen ihre vierte Chance eben nicht wie der FC vergaben, sondern entschlossen nutzten (38.). Nach Simon Teroddes Pass widerstand Stuttgarts Grieche Anastassios Donis der Versuchung, sich foulen zu lassen; im Fallen schob er Torwart Timo Horn den Ball durch die Beine. Ein Beinschuss! Mitleid!