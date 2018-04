28. April 2018, 10:11 Uhr 1. FC Kaiserslautern Die Hölle erlischt

Der 1. FC Kaiserslautern steigt erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die dritte Liga ab.

Von dem alten Verein, der als Außenseiter groß wurde, ist gerade hauptsächlich noch der Name derselbe.

Denn der Absturz hat sich angekündigt: Der FCK gab schon vor langer Zeit das auf, was ihn jahrzehntelang stark gemacht hat.

Von Martin Schneider

Wenn man sich vom Bahnhof in Kaiserslautern auf den Weg zum Betzenberg macht, dann kommt man an zwei Denkmälern vorbei. Beides sind Fußball-Denkmäler, natürlich. Das eine Denkmal ist in der Mitte eines Kreisverkehrs aufgebaut, der offiziell Löwenburgkreisel heißt, aber das weiß man nur, wenn man auf einer Karte nachschaut. In der Mitte liegt ein Fußball, der so aussieht, wie eine Lederkugel, mit dem man in den 70er-Jahren spielte, der mit den schwarzen Fünfecken, umschlossen von weißen Sechsecken. Um den Ball steht eine Fußballmannschaft, der Torwart trägt schwarz, die Spieler rot. Die Menschen in Kaiserslautern nennen den Kreisverkehr Elf-Freunde-Kreisel.

Weiter oben, kurz vorm Stadion steht ein weiteres Denkmal. Fünf Spieler sind in Bronze gegossen. Werner Liebrich, Fritz Walter, Werner Kohlmeyer, Horst Eckel und Ottmar Walter - die Spieler aus Kaiserslautern, die mit der deutschen Nationalmannschaft 1954 in Bern Weltmeister wurden und deren Sieg nun Wunder genannt wird. Unter den fünf Spielern ist ein Zitat von Sepp Herberger in Sandstein graviert. Nicht eine seiner bekannten Aphorismen ("Der Ball ist rund" etc.), nein, in rötlicher Schrift steht da "Die Außenseiterrolle ist ein Schlüssel für die Schatzkammer unermesslicher Kräfte, die - geweckt und geschürt - Energien freisetzt, die helfen Berge zu versetzen."

Auf diesen zwei Werten haben sie in Kaiserslautern ihren Fußball aufgebaut. Zusammenhalt - heute würde man Teamspirit sagen, zu Fritz Walters Zeiten hieß es Kameradschaft - und dem ewigen Kampf gegen die Großen. Wer aus Kaiserslautern kommt, das war schon immer so, konnte nicht groß sein. Groß war man in München, in Barcelona, in Madrid - und nicht in einem Ort, umgeben von Wald und Grumbeerfeldern, wie Kartoffeläcker in der Pfalz heißen. Aber in Kaiserslautern konnte man für Momente groß werden. Der 1. FC Kaiserslautern schlug Barcelona (3:1, 1991), er schlug den FC Bayern München (mehrfach) und er schlug Real Madrid. 5:0 im Viertelfinale des Uefa-Pokals 1992.

Das war früher. Heute steigt der 1. FC Kaiserslautern in die dritte Liga ab. Von dem alten Verein ist gerade hauptsächlich noch der Name derselbe.

Als eines seiner ersten deutschen Wörter lernte Guardiola "Kaiserslautern"

Die Geschichten und Legenden füllen Archive, Bundesligachroniken und Stammtischabende. Und sie hatten schon immer ein Stadion, das Teil dieser Geschichte ist. Es war eines der ersten Stadien ohne Laufbahn, es war eng, es steht als einziges Stadion in Deutschland auf einem Berg. Festungen und Burgen stehen auch auf Bergen - und wer sie erobern will, muss gegen die Leute in der Burg kämpfen. Und die kämpften schon immer mit allen Mitteln. Es passt, dass es am Stadion noch eine dritte Statue gibt. An einem der riesigen Betonpfeiler hängt in Bronze der Teufel.

Uli Stielike, der beim 0:5 gegen Real für Madrid auf dem Platz stand, sagte zur Atmosphäre: "Das war sicherlich Furcht erregend", Schiedsrichter Walter Eschweiler nannte die FCK-Fans die "wahren Südländer" Deutschlands, Bayern-Stürmer Franz "Bulle" Roth behauptete, das Stadion sei so eng, man habe Stock- und Schirmschläge der Zuschauer abbekommen, Udo Lattek, Trainerlegende, sagte mal: "Früher haben wir bei Spielen auf dem Betzenberg immer die Hosen voll gehabt" und eines der ersten deutschen Wörter, die Pep Guardiola lernte, war "Kaiserslautern", weil er dort beinahe aus dem Europapokal flog - nach einem 3:0-Hinspiel-Sieg in Barcelona.