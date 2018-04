23. April 2018, 22:38 Uhr 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg kommt dem Bundesliga-Aufstieg näher

Zweifacher Torschütze in Kiel: Nürnbergs Hanno Behrens.

Der 1. FC Nürnberg gewinnt das Zweitliga-Topspiel mit 3:1 bei Holstein Kiel.

Die Chancen auf den Aufstieg werden für die Nürnberger immer besser.

Hier geht es zur Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga.

Der 1. FC Nürnberg hat einen großen Schritt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. In einem gutklassigen Top-Duell setzte sich der Tabellenzweite am Montag verdient mit 3:1 (2:1) beim Dritten Holstein Kiel durch. Georg Margreitter (9.) und Doppel-Torschütze Hanno Behrens (25./51.) trafen jeweils per Kopf für Nürnberg. Der verwandelte Foulelfmeter durch Kingsley Schindler (12.) war für die Kieler vor 11 874 Zuschauern zu wenig.

Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Nürnberger nun fünf Punkte Vorsprung auf Holstein Kiel und beste Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga nach vier Jahren. Der Aufsteiger aus dem Norden muss nach der zweiten Heimniederlage der Saison auf die Relegation hoffen. Derzeit liegen die Kieler zwei Zähler vor dem Vierten Jahn Regensburg.

Behrens nutzt einen Komplettausfall der Kieler Defensive

Die Nürnberger verdienten sich den Erfolg durch ihre bessere Spielanlage. Von der hochgelobten Kieler Offensive war im ersten Spiel nach Bekanntgabe des Abschieds von Holstein-Trainer Markus Anfang zum Saisonende in Richtung Köln nur wenig zu sehen. Mit frühem Pressing unterbanden die Gäste von Beginn an das Angriffsspiel der Norddeutschen. Zugleich suchten sie immer wieder selbst ihre Chancen - und kamen schnell zum Erfolg.

Nach einem Freistoß von Enrico Valentini war Margreitter (9.) zur Stelle. Doch schon im Gegenzug fiel der Ausgleich - und erneut spielte Margreitter eine entscheidende Rolle. Der Österreicher ging ungeschickt in das Duell mit Dominick Drexler und brachte den Kieler im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Schindler (12.) sicher.

Die Nürnberger ließen sich nicht beeindrucken. Wieder war es ein Freistoß von Valentini, der die erneute Führung brachte: Diesmal verwertete Kapitän Hanno Behrens (25.) dessen Flanke mit dem Kopf. In der Folgezeit blieben die Nürnberger die aktivere Mannschaft. "Wir müssen schauen, dass wir aus diesem Spiel lernen", sagte Kiels Trainer Markus Anfang bei Sky: "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so gespielt, wie wir es können. Heute haben die Standardsituationen entschieden. Die muss man verteidigen, und das haben wir nicht geschafft."

Auch nach dem Wechsel hatten die Franken alles unter Kontrolle. Einen Komplettausfall der Kieler Defensive nutzte Behrens (51.) zu seinem zweiten Treffer. Holstein bemühte sich, noch einmal ranzukommen und machte Druck. Doch klare Chancen blieben aus.