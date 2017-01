25. Januar 2017, 17:18 Uhr USA Frei und gleich: Der schwarze Süden

An Aktivisten wie Rosa Parks, die sich weigerte, im Bus hinten zu sitzen, erinnert heute das Civil Rights Museum in Memphis.









Feedback

Anzeige

Die amerikanischen Südstaaten standen lange für Sklaverei und Rassismus. Nun etabliert sich dort ein Tourismus auf den Spuren der scharzen Bürgerrechtsbewegung.

Von Steve Przybilla

Die Ampel bremst Elaine Turner aus, und da fällt es ihr wieder ein. "An genau dieser Kreuzung wurde ich verhaftet", sagt die 72-Jährige, die schon so manche Nacht in einer Zelle verbracht hat. Ihre Vergehen waren immer die gleichen: mit dem Bus gefahren, im Kino gewesen, ein Restaurant besucht. In den Sechzigerjahren war das für die meisten Amerikaner eine selbstverständliche Freizeitbeschäftigung. Für Turner nicht, denn sie ist schwarz.

Wer damals ihre Hautfarbe hatte, musste im Kino und im Bus hinten ...