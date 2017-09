13. September 2017, 17:30 Uhr Südtirol Wo man hingehört









Siegfried Lanthaler wurde auf einem abgelegenen Hof in den Südtiroler Bergen geboren - und ging nie von dort fort. Über ein erfülltes Leben ohne Computer, Handy oder warmes Wasser.

Von Helmut Luther

Ein, höchstens zwei Mal im Jahr fährt Siegfried Lanthaler nach Meran. Er steigt dann dort, wo die Timmelsjochstraße nach Rabenstein abzweigt, in den Autobus. Dorthin bringt ihn sein Sohn Florian über eine rumplige Forststraße, die nur mit Sondergenehmigung befahren werden darf und von Leuten mit Höhenangst besser gemieden werden sollte. Siegfried Lanthaler, 71 Jahre alt, besitzt keinen Führerschein. Er lebt auf 1700 Metern Höhe am Gspellhof, der an so einem steilen Hang liegt, dass man sich wundert, wie er der ...