13. Juli 2017, 00:00 Uhr Segeln mit Handicap Alle in einem Boot

Auf einem sechstägigen Segeltörn sollen die Teilnehmer dem Gedanken an den Krebs entkommen.









Sie waren todkrank - und haben überlebt. Doch wie finden sie zurück ins Leben? Bei einer Regatta vor Kroatiens Küste lernen ehemalige Leukämie-Patienten sich und ihren Körper wieder wertzuschätzen.

Von Stephan Handel

Vom Meer her bläst der Maestro, aus dem Norden kommt die Tramontana, und im Osten schaut es so aus, als würde die Bora eine Tüte Wolken-Watte über die Hügelkette jenseits des Strandes schieben. Nur gut, dass an der Küste Kroatiens zwar jeder Wind seinen eigenen Namen hat - dass aber immer nur einer von ihnen weht. Für die Crew der 15-Meter-Yacht Pintula ist das Ganze aber trotzdem einigermaßen verwirrend.

Abgesehen von Petar Brzić nämlich, dem Skipper, war kaum einer der ...