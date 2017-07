28. Juni 2017, 17:30 Uhr Schottland Die Insel der Unbeugsamen









Ein brennender Rolls-Royce und 1,5 Millionen Britische Pfund: Wie die Bewohner der Isle of Eigg in Schottland dem adligen Großgrundbesitzer ihre Insel abtrotzten.

Von Dominik Prantl

Laraine Wyn-Jones hat gesagt, sie würde es ganz langsam mit diesem Dauerlauf angehen lassen. Jetzt ist sie seit fünf Kilometern unterwegs, macht Halt an einem kleinen unscheinbaren Staudamm mit Wasserkraftwerk, und sie meint: "Also, wir laufen jetzt da rüber, die Küste entlang. Und siehst du da hinten den Sattel? Da geht es hoch, dann weiter an der Felskante entlang und dort drüben steil runter zur Siedlung. Großartig, was!" Ja, ganz großartig.

Etwa eineinhalb Stunden dauert es laut der Mitzähl-App auf ...