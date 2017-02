8. Februar 2017, 17:29 Uhr Schlittschuhlaufen in Schweden Der Klang von schwarzem Eis

Spiegeleis! Es ist das höchste der Gefühle für Eisläufer, wenn sie auf reinem, von Schnee und anderen Menschen unberührten Flächen dahingleiten. Auf den Seen in Schweden kann man das besonders gut.









Wer auf Schlittschuhen drei Tage und 150 Kilometer über Schwedens zugefrorene Seen skatet, lernt viel über das kalte Glatt: Wie unterschiedlich dünnes und dickes Eis klingt - und was zu tun ist, wenn man einbricht.

Von Silke Bigalke

Der Bus hält im schwedischen Nirgendwo, durch die Bäume blitzt das Wasser. Das Eis. Dreißig Menschen steigen aus und stapfen los, schwer bepackt durchs Gebüsch Richtung See. Jeder trägt einen Helm, Knieschoner und einen großen Rucksack, von dem zu viele Gurte hängen. Orange Stöcke in der einen Hand, Kufen in der anderen. Die Füße stecken in Stiefeln, hoch geschnürt wie Wanderschuhe, unbequem steif. Die Gruppe hat nicht vor zu wandern. Vor den Freizeitsportlern liegen drei Tage, elf Seen und mehr ...