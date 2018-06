Mitten in ... Caracas

Wenn man vor einem halben Jahr in einer Bar in Caracas einen Hamburger bestellte, kam der Kellner mit der Geldzählmaschine. Inzwischen sind auch die Maschinen mit der Inflation von 13000 Prozent überfordert. Das Tageslimit am Automaten beträgt 10000 Bolivares. Der Hamburger kostet jetzt 400 Tageslimits - über ein Jahr lang jeden Tag alles abheben, was geht. Auch das reicht nicht, denn der Hamburgerpreis wird sich bis dahin wieder vervielfältigt haben. Bargeld ist praktisch abgeschafft in Venezuela, weil es niemand so schnell ziehen kann wie die Preise steigen. Im Taxi gibt es keine Kartenzahlung. Und jetzt? Kein Problem, sagt der Fahrer, einfach eine Online-Überweisung tätigen, Screenshot vom Beleg machen, Bild zeigen, los geht's. Kundenfreundlich ist das allemal. Bei der Ankunft wäre der Tarif sicher schon wieder höher als bei der Abfahrt.

Boris Herrmann

SZ vom 2. Juni 2018