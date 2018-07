4. Juli 2018, 19:01 Uhr Reisebuch Jenseits der dunklen Seite

Der Journalist Raphael Thelen und der Fotograf Thomas Victor unternehmen einen Roadtrip durch den Osten Deutschlands. Aus ihrer Fahrt entlang der Bundesstraße 96, die das Land von Zittau bis an die Ostsee verbindet, ist ein hellwaches Buch entstanden.

Von Stefan Fischer

Bevor sich der Journalist Raphael Thelen und der Fotograf Thomas Victor zu ihrem Roadtrip durch den Osten Deutschlands aufmachen, stellen sie ihr Projekt erst einmal in Frage. Die beiden möchten herausfinden, was passiert, "wenn wir die Menschen nicht nach ihrer Wut, ihrem Hass befragen, sondern nach ihren Träumen." Aber: Ist diese Fragestellung nicht zu leichtgewichtig in Zeiten, in denen sich rechte Gesinnung Bahn bricht wie noch nie seit dem Ende des Dritten Reichs? Andererseits: "Geben wir Journalisten mit unserer Faszination für die dunklen Seiten Ostdeutschlands nicht den falschen Leuten Auftrieb?" Und außerdem ist natürlich längst nicht jeder Sachse oder Brandenburger Parteigänger von AfD und Pegida.

Es sind wichtige Fragen, mit denen Thelen und Victor sich auf die "Straße der Träume" machen, wie sie ihr politisches Reisebuch über eine Fahrt entlang der Bundesstraße 96 nennen, die das Land von Zittau bis an die Ostsee verbindet. Und sie sind in der Lage, ein paar kluge Antworten aufzustöbern. Einfältig wäre es, nur die andere, gute Seite zu zeigen. Das hieße, die Probleme verharmlosen. In der Lausitz werden Thelen und Victor Teil einer Kneipendiskussion, bei der sie miterleben, wie die geistige Enge "einen Menschen zermalmt", der nicht in dieses Korsett passt. Die beiden stehen schließlich einem weinenden Schwulen gegenüber, der seine Sexualität nicht leben kann, aber auch nicht die Kraft aufbringt, woanders noch einmal neu zu beginnen.

Andere Geschichten sind rührend, wie die eines Fernfahrers und seiner Mutter, die immer wieder an einer Currywurstbude zusammenfinden. Und viele der Erlebnisse sind nicht eindeutig. Sie sind besonders spannend, da sie zeigen, dass man mit Schwarz-Weiß-Denken nie weit kommt. "Straße der Träume" ist mithin ein hellwaches Buch.

Raphael Thelen, Thomas Victor: Straße der Träume. Ein Roadtrip auf der B 96. Edition Q im Bebra-Verlag, Berlin-Brandenburg 2018. 224 Seiten, 18 Euro. E-Book 12,99 Euro.