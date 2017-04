26. April 2017, 19:06 Uhr Reggae auf Jamaika Sound der Verdrängten









Kaum eine Stadt hat den globalen Pop mehr beeinflusst als Kingston, von wo aus Bob Marley mit seinen Songs die Welt eroberte. Heute hat Jamaikas Hauptstadt andere Sorgen - und live gespielten Reggae muss man suchen.

Von Jonathan Fischer

Abends, wenn sich die Lichter von Kingston wie ein glühender Teppich die Bergflanken der Blue Mountains hochziehen, die schwüle Luft ein paar Grad abkühlt und die Menschen in Parks und vor den Hauseingängen zusammensitzen, dann wird die Musik dieser Stadt hörbar: Patois-Rufe, Motorradgehupe und dumpfe Bässe. Aus vorbeifahrenden Autos dringen Dancehall-Hits. Oder ein paar ölige metallisch verzerrte Gesangsfetzen. Nur wo die Andenkenstände Schals und T-Shirts in den Rastafarben rot-grün-gelb verkaufen, ist die Zeit stehen geblieben. "Get Up, Stand Up", "Buffalo ...