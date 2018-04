19. April 2018, 16:50 Uhr Popstar in Uganda Das Fräuleinwunder

Sabrina Herr aus Baden-Baden wollte 2012 nur ein Freiwilliges Soziales Jahr in Afrika machen und dann Lehramt studieren. Fünf Jahre später ist sie ein Popstar in Uganda. Die Geschichte einer einzigartigen Karriere, die in einer Bar begann.

Von Matthias Bolsinger

Als Sabrina Herr nach der Gitarre greift, kribbeln ihre Füße, das tun sie immer, wenn sie nervös ist. Herr steht auf der Bühne einer Bar in Ugandas Hauptstadt Kampala. Ihre Freunde haben sie gedrängt: Du kannst doch singen, los, nach vorne! Herr findet das auch witzig: sie, hier, weit weg von zu Hause, und all diese Leute, die sie wohl kein zweites Mal sehen wird. Was soll da schon passieren?

Es ist nicht das erste Mal, dass Herr vor Publikum ...