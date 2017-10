26. Oktober 2017, 00:00 Uhr Österreich Urlaub beim Bergdoktor









Seit zehn Jahren wird der Bergdoktor vor der Kulisse des Kaisergebirges in Tirol gedreht. Die begeisterten Zuschauer bekommen dort inzwischen weit mehr Serienwelt geboten als nur eine Führung.

Von Dominik Prantl

Irgendwie hatte man sich die Stimmung anders vorgestellt, aufgedrehter, wilder, rauschhafter. Die 1300 Menschen aber sind nicht nur ruhig; fast andächtig sitzen sie da, von der tätowierten Dame in Lederhose mit der zittrigen Hand in der ersten Reihe bis zu der Familie aus Thüringen, die extra für eine Woche nach Österreich gereist ist. Kein Mensch schreit: "Ronja, zieh dich aus!", was die junge Schauspielerin kürzlich schon für den Playboy erledigt hat. Oder: "Mark, ich will ein Kind von dir!", was ...