Mitten in ... Rio de Janeiro

Was reparieren wollen, Gips gekauft. Und erst zu Hause gesehen: Da steht ja ein Bibelspruch auf der Packung! "Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois Tu me levantaste", Psalm 30. In Luthers Übersetzung: "Ich preise dich, Herr; denn du hast mich aus der Tiefe gezogen." Sicherlich, Brasilien ist das Land mit den meisten Katholiken und den einflussreichsten Evangelikalen weltweit. Da gewöhnt man sich an einiges. An betende Drogendealer, an einen ehemaligen Exorzisten im Rathaus von Rio, an christliche Surfschulen (Slogan: "Brett am Fuß, Bibel in der Hand"). Aber religiöse Spachtelmasse? Jesus-Mörtel? Das ragt doch recht weit in den weltlichen Akt der Anbringung einer Vorhangstange hinein. Andererseits: Du hast mich aus der Tiefe gezogen - vielleicht muss man das als Gleichnis sehen, auf alle, die von der Leiter gefallen und wieder hochgeklettert sind. Ende der Gardinenpredigt.

Boris Herrmann

SZ vom 19. Januar 2018