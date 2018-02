28. Februar 2018, 19:03 Uhr Lift-Besitzer Vom Stall an die Liftkasse

Die Hirschberglifte, ein kleines Skigebiet mit wenigen Aufstiegsanlagen am Tegernsee, befinden sich noch immer in Familienbesitz. Geschäftsführer Josef Kandlinger spricht über diesen so schneereichen Winter - und die Notwendigkeit von Beschneiung.

Interview von Dominik Prantl

Die Hirschberglifte, ein kleines Skigebiet mit wenigen Aufstiegsanlagen am Tegernsee, befinden sich noch immer in Familienbesitz. Der Geschäftsführer Josef Kandlinger spricht über diesen so schneereichen Winter - und die Notwendigkeit von Beschneiung.

SZ: Herr Kandlinger, wo erreichen wir Sie gerade?

Kandlinger: An der Kasse vom Lifthäusl. Ist grad wenig los, insgesamt sind es heute vielleicht 50 Gäste.

Wie ist die Schneelage?

Die Bedingungen sind sehr gut. Im Tal auf 800 Metern liegen gewalzte 40 Zentimeter, am Ausstieg auf 1200 Metern etwa 1,20 Meter.

Das ist sicher weit mehr als im vergangenen Jahr.

Wir hatten letztes Jahr teilweise auch viel Schnee, allerdings kam der erst im Januar. Der Unterschied liegt daher vor allem darin, dass wir diesen Winter schon am 9. Dezember öffnen konnten und auch noch das Weihnachtsgeschäft hatten. Außerdem wird es je nach Witterung voraussichtlich bis 18. März gehen. Vergangenes Jahr haben wir schon zwei Wochen vorher zumachen müssen.

Lohnt sich so ein kleines Skigebiet wie Ihres am Hirschberg denn wirtschaftlich überhaupt noch?

Ohne Beschneiung würde es sich wohl selbst in einem Winter wie diesem nicht mehr lohnen. An der Bergstation liegt zwar gut Schnee, und der Februar war wieder richtig winterlich, aber an der Talstation war es im Januar einfach zu warm. Da muss man sich auch als kleiner Betreiber absichern, damit die Stammgäste weiterhin kommen.

Und wir haben uns Liftbetreiber immer als Großkapitalisten vorgestellt, die den ganzen Tag nur Geld zählen.

Nein, das sind wir nicht. Natürlich gibt es ein paar Tage im Jahr, an denen hier 500 Leute auf den Pisten unterwegs sind. Und das sind dann die Tage, die jeder sieht und im Kopf hat. Aber oft ist hier, so wie heute, kaum was los. Vom Lift alleine könnten wir auch nicht leben - genauso wenig wie von der Landwirtschaft, die ich nebenher noch betreibe.

Wie schaut Ihr Tagesablauf denn aus?

Um fünf Uhr geht's in den Stall. Moment, da kommt grad ein Gast (Kandlinger legt das Telefon 20 Sekunden zur Seite). So, dann, um sieben Uhr, heißt es je nach Wetter Schneeräumen. Kurzes Frühstück. Ab halb neun bis mindestens um vier geht es an den Lift und danach bis um sieben Uhr wieder in den Stall zu den 20 Milchkühen samt Jungvieh. Und anschließend vielleicht noch ins Büro.

Klingt, als wäre es weniger stressig, wenn die Winter kürzer ausfallen.

Ja, aber dann fehlt halt auch das Geld.