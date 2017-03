29. März 2017, 17:25 Uhr Las Vegas Celine Dion und Daiquiri im Literbecher









In Las Vegas herrscht nach harten Jahren wieder Aufbruchstimmung. Das Geld wird nun weniger mit Glücksspiel, sondern mehr mit Luxus und großen Shows verdient. Es wird aber auch wieder mehr gezecht.

Von Sebastian Fischer

Es ist kurz nach drei Uhr in der Nacht, als die Stadt der Lügen nach der Wahrheit fragt. Im Venetian, einem der riesigen Hotels auf dem Strip, saugen Männer in Kasino-Uniformen den Zigarettenrauch des Tages aus dem bunten Teppich, einige Gäste pokern noch, einsame Frauen sitzen vor Slotmaschinen und starren auf hämisch lachende Zeichentrickfiguren. Aus den Lautsprechern übertönt Neunzigerjahre-Radiorock die Jubelschreie, das ewige Bimmeln der Spielautomaten und die Staubsauger. "I said hey, what's going on?" fragen die 4 Non Blondes ...