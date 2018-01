31. Januar 2018, 17:27 Uhr Jamaikanische Küche "Du brauchst Liebe zum Kochen"

Gegrilltes am Straßenrand gibt es auf Jamaika an jeder Ecke.









Auf Jamaika wird gekocht wie nirgendwo sonst: Jerk-Chicken, Eintöpfe und gefüllte Bananenblätter isst man hier nicht im Restaurant, sondern an Straßenständen und in Dschungelhütten.

Von Jonathan Fischer

Passen wirklich so viele Jamaika-Klischees in ein einziges Bild - oder ist man gerade in einen Clip der Tourismusbehörde geraten? Während Lavern Fay Simpson ein paar frisch gefangene Red Snapper auf ihrem Grill wendet, planschen Horden schwarzer Kinder zwischen den Fischerbooten in der Dünung. Aus der Ferne wummern Reggae-Bässe heran. Die sanfte Abendbrise raschelt durch die Palmen, treibt den Rauch aus "Dorien's Restaurant" bis aufs Meer hinaus.

Restaurant ist natürlich ein Euphemismus. In Simpsons Strandküche gibt es weder Tischtücher noch ...