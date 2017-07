5. April 2017, 18:48 Uhr Griechenland Der Tramstrand









Athen hatte lange ein schwieriges Verhältnis zur Natur und der nahen Küste den Rücken gekehrt. Mittlerweile können die Hauptstadtbewohner mit der Straßenbahn ans Meer fahren - zu Cafés, Palmen und sogar zu einem neuen Opernhaus.

Von Christiane Schlötzer

An den weiß gestrichenen Tischen servieren sie Sardinen und Salat, und in der Pfanne gebratene, würzige Garnelen. An den grauen gibt es nur Kaffee. Alle Tische aber stehen so dicht am Wasser, dass man, stiege jetzt die Flut ein wenig höher, die Füße in den salzigen Wellensaum halten könnte. Davor nur die weite Ägäis, ein paar schaukelnde Möwen auf den Schaumkronen. "Edem" heißt das Paradies, wie das griechische Wort für den Garten Eden. Café und Restaurant sind fast 100 Jahre ...