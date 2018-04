11. April 2018, 17:30 Uhr Glastonbury "Hier leben nur merkwürdige Menschen"

Heiler, Engel und Mondkreise: Die englische Kleinstadt Glastonbury ist fest in der Hand von New-Age-Anhängern. Über einen Ort, an dem es normal ist, ein bisschen anders zu sein.

Von Cathrin Kahlweit

Es braucht jemanden wie die rundliche, fröhliche Becky, Meisterin in der Zubereitung von Pancakes mit Blaubeeren, damit man noch alle Sinne beisammen hat, wenn man Glastonbury wieder verlässt. Und es braucht jemanden wie Charlie, der sich selbst einen "Scharlatan" nennt, um zu verstehen, warum das Städtchen in Somerset so süchtig machen kann, dass viele, die auf der Sinnsuche waren und dabei irgendwann hier vorbeigekommen sind, nie wieder fortgehen wollten. Weshalb, man muss das einfach einmal so forsch wie freundschaftlich aufschreiben, ...