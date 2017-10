11. Oktober 2017, 18:54 Uhr Frankreich Ein Bett im Weinberg









Die Flasche und die Trauben im Blick: In der Provence kann man bei Winzern im Holzfass übernachten. So nah wie hier im Anbaugebiet um die Dentelles de Montmirail kommt man den Rebstöcken selten.

Von Stefan Fischer

Zuletzt sind über Deutschland garstige Herbststürme hinweggezogen. Eine feuchte Kühle kriecht seit Tagen immer weiter in die Gemüter hinein, der Sommer ist nur noch eine ferne Erinnerung. Für jeden halben sonnigen Tag ist man inzwischen dankbar.

Corinne Bernard deckt das Frühstück nach wie vor im Freien auf. Vor ihrem Mas, wie Bauern- und Landhäuser in der Provence heißen, steht ein langer Tisch unter einem Baldachin. Darauf Baguette, selbstgemachte Marmeladen, Käse, Kaffee und vieles mehr. Immerhin 17 oder 18 Grad hat es morgens bereits in Beaumes-de-Venise, von Regen keine Spur. Auch in der Provence ist längst Nachsaison, klar. Aber wer sich nicht nach den Schulferien richten muss oder eine Leidenschaft für übermäßige Hitze hat, der ist rund um die Dentelles de Montmirail wie hier im Mas L'Evajade etwas außerhalb von Beaumes-de-Venise derzeit gut aufgehoben.

Wie an einer Kette aufgefädelt liegen die Anbaugebiete um die Dentelles de Montmirail

Die Winzer sind rund um diese kleine, bizarr gezackte Felslandschaft, zwischen Orange und Vaison-la-Romaine gelegen, in diesen Wochen besonders geschäftig, sie bringen ihre Traubenernte ein. Die Gegend um die Dentelles de Montmirail ist Winzerland, die Anbaugebiete von Gigondas, Vacqueyras, Rasteau, Cairanne, Sablet und Séguret liegen wie an einer Kette aufgefädelt ringsum den Gebirgsstock - und eben Beaumes-de-Venise. Etliche davon sind Cru-Lagen des Anbaugebietes Côtes du Rhône.

Auch Corinne und Jean-Luc Bernard sind Winzer, in vierter Generation bewirtschaften sie die Domaine le Rocher des Dames. Sie produzieren einen Rotwein und einen Muscat. Aber die Familie war schon immer mehr als eine Winzerfamilie. Die Großelterngeneration hat noch Tiere gehalten, etwa Pferde und Schweine. Und immer schon wird neben dem Wein weiteres Obst und auch Gemüse angebaut.

Corinne Bernard und ihr Mann besitzen 250 Olivenbäume, was ihnen Öl einbringt, das zu einem Teil auch verkauft wird. Daneben ziehen sie Spargel und haben Aprikosen. "Die sind aber nur für den Eigenbedarf", sagt Corinne Bernard. Der ist groß, denn seit dem Jahr 2000 sind die Bernards auch Gastgeber. "Erst hatten wir ein Zimmer, dann waren es drei, schließlich vier." Zuletzt ist ein fünftes hinzugekommen, ein besonderes: das Tonneau. Es ist ein Weinfass zum Übernachten.

Jedenfalls der Anmutung nach. Die Bernards haben es neben ihren Hof bauen lassen, angeregt durch eine ähnliche Konstruktion in Tain l'Hermitage 150 Kilometer weiter nördlich an der Rhône. Das Häuschen, wenn man so will, basiert auf dem Prinzip eines großen Lagerfasses. Darin findet auf 20 Quadratmetern ein kleines Ferienapartment Platz, mit Schlaf- und Wohnbereich, Küche und Bad für zwei oder drei Personen. Durch die Wölbung der Wände wirkt es größer und bietet zusätzliche Staumöglichkeiten.

Ein originelles, durchaus preiswertes Quartier für Menschen, die gern viel im Freien sind. Was in der Provence eben beinahe das ganze Jahr über möglich ist. Radfahrer mieten sich oft bei den Bernards ein, bei denen die Gegend um die Dentelles de Montmirail beliebt ist, auch Urlauber auf der Durchreise. Und Menschen, die einen familiären Aufenthalt schätzen.

Der schönste Platz ist der vor dem Tonneau, auf einer kleinen Terrasse, am besten abends bei einer Flasche Wein, mit Blick auf die Fels- und die Weinberge.

L'Evajade, 292 Chemin du Bois Rond, F-84190 Beaumes-de-Venise. 88 Euro pro Zimmer / Nacht, im Fass: 90 Euro pro Nacht für zwei Personen, mit Frühstück 115 Euro. Tel.: 0033 / 490 62 95 84, E-Mail: jean-luc.bernard57@wanadoo.fr, www.evajade.fr