7. März 2018, 12:09 Uhr EuGH zu Umsteigeflügen Passagiere können auch am Ziel klagen

Der Europäische Gerichtshof erleichtert die Klage auf Ausgleichszahlungen für Passagiere, die bei Umsteigeflügen mit verschiedenen Airlines viel zu spät ankamen.

Die Kunden können ihre Ansprüche nun wahlweise an ihrem Abflugs- oder Ankunftsort geltend machen.

Die Voraussetzungen: Die Airline, die die Verspätung verursachte, muss ihren Sitz in der EU haben. Und der Flug muss als Komplettpaket gebucht worden sein.

Der Fall hört sich speziell an, kommt aber häufiger vor: Der Reisende bucht einen Flug von A nach C als komplette Reise, allerdings muss für diese Verbindung noch in B umgestiegen werden. Leider verspätete sich der Flug von A nach B, der von einem anderen Anbieter übernommen wurde - und der Reisende verpasste den Anschlussflug. Dem Kunden steht also ein Ausgleich wegen der Verspätung zu. Doch wo kann er diesen einklagen?

Dies wollte das Fluggastrechte-Portal Flightright wissen, das für betroffene Passagiere vor Gericht zieht und bei Erfolg eine Provision erhält.

Um diese Fälle handelt es sich

Die beiden konkreten Fälle, über die der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden musste: Zum einen kauften Passagiere bei Air Berlin eine Flugreise von Ibiza nach Düsseldorf, zum anderen buchten Kunden bei Iberia eine Reise von Melilla nach Frankfurt am Main.

Allerdings ging es nicht direkt von Spanien nach Deutschland: Die erste Teilstrecke innerhalb Spaniens (im ersten Fall von Ibiza nach Palma de Mallorca sowie im zweiten Fall von Melilla nach Madrid) übernahm die spanische Fluggesellschaft Air Nostrum. Nur verspäteten sich die Inlandsflüge in beiden Fällen, so dass die Kunden ihre Anschlussflüge nach Deutschland verpassten. Der Air-Berlin-Passagier kam erst vier Stunden später in Düsseldorf, der Iberia-Kunde erst 13 Stunden später in Frankfurt an.

Doch sind für die Klage auf Ausgleichzahlungen deutsche Gerichte zuständig? Schließlich war die Verspätung auf der ersten Teilstrecke in Spanien geschehen. Und die Kunden hatten mit Air Nostrum gar keinen direkten Vertrag.

Im Auftrag der Betroffenen hatte die Flightright GmbH vor dem Amtsgericht Düsseldorf gegen Air Nostrum auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 500 Euro geklagt. Die Düsseldorfer Richter bezweifelten jedoch ihre internationale Zuständigkeit und legten den Fall zur Vorabentscheidung dem EuGH vor.

Urteil des EuGH: das Endziel gibt den Ausschlag

Dieser urteilte: Entscheidend für den Gerichtsstandort ist das Endziel in Deutschland, denn die Kunden hatten den Flug von Spanien nach Deutschland als Komplettpaket gekauft. Damit gelten Düsseldorf und Frankfurt als "Erfüllungsort der zu erbringenden Dienstleistung". So können also auch deutsche Gerichte über Ausgleichszahlungen gegen eine ausländische Airline entscheiden.

Und obwohl die Kunden keinen direkten Vertrag mit Air Nostrum hatten, so hatte diese Gesellschaft ja für und von Air Berlin und Iberia die Verpflichtung übernommen, die Passagiere rechtzeitig an den Umsteigeflughafen zu bringen.

Diese Entscheidung (Az. C-274/16 u.a., hier finden Sie das Urteil im Wortlaut) dürfte es nicht nur für Flightright, sondern auch für deutsche Flugreisende leichter machen, zu ihrem Recht zu kommen: Nun können sich Betroffene entscheiden, ob sie ihre Ansprüche am Abflugs- oder am Ankunftsort geltend machen.

SZ.de/kaeb/AFP/harl