13. Juli 2017, 00:00 Uhr Ende der Reise Über Grenzen rollen









Feedback

Anzeige

Ein Rollstuhl kommt nicht so einfach in jedes Lokal. Der Begleiter lernt in positiver Resignation: Dann machen wir halt was anderes.

Von Matthias Drobinski

Da kommt sie, Katharina, die Freundin, kommt mit Lachen und Lichthupe und diesem rostigen Tröten, das die Fußgänger zur Seite springen lässt. Sie fährt im Elektro-Rollstuhl durch Berlin, der Stadt, die sie mag mit ihrem Tempo, obwohl es schwerer für sie geworden ist, über Bürgersteige und Straßen zu kurven. Multiple Sklerose ist kein Vergnügen und nichts, was eine Reise schöner macht. Doch trübe zu Hause hocken ist auch keine Lösung. Also los, ausgerechnet an einen anstrengenden Hitzetag. Und abends dann die Freunde treffen.

Ein Rollstuhl kommt nicht so einfach über Bordsteine, und Kopfsteinpflaster mag er schon gar nicht. Es dauert dann, bis er am Tisch eingeparkt ist. Und beim Thema Toilette muss das Restaurant passen: Das Elektrogefährt wiegt mehr als 300 Kilo, so viel wie ein anständiger Konzertflügel; eine Rampe über die Treppen von der Terrasse zum Innenraum fehlt, und die hilfsbereiten Kellner, die schon die Ärmel aufgekrempelt haben, resignieren nach dem ersten Anhebeversuch. Aber es gibt eine Lösung: das Nachbarlokal. Es gibt, obwohl der Anlass skandalös ist, Lachen und an diesem Abend, Kellner und Menschen an den Nachbartischen, die offener und freundlicher sind, als sie es vielleicht am Nachmittag noch vorgehabt hatten. Es gibt eine beschwingte Freundesrunde, und erst nach Mitternacht treibt sie die Erschöpfung ins Hotel.

Man muss sich selber verlangsamen neben dem Rollstuhl. Muss lernen, die Kanten und Löcher einer Stadt in die Tagesplanung einzubeziehen, die unüberwindlichen Treppen. Man muss bereit zur Spontanlösung sein und auch zur positiven Resignation: Das geht jetzt nicht, dann machen wir halt was anderes. Das strengt an und nervt, und manchmal nerven auch die schnell streifenden Blicke der anderen.

Aber man bekommt auch etwas dafür, das man sonst nie bekommen würde: den anderen Blick auf die Stadt und die Menschen, die Gelassenheit, wenn klar wird, dass es jetzt nicht weiter vorangeht, egal, ob man sich aufregt oder nicht. Ferner das Bewusstsein, dass irgendetwas immer schiefgeht und das auch gut so ist - denn es bedeutet, man hat es versucht. Man wird sensibler für die Grenzen des anderen und die eigenen Grenzen. Und man merkt: Die Leute sind viel hilfsbereiter als ihr Ruf. Man muss sie nur ansprechen, dann passiert auch etwas. Auf zwei Beinen kann man den Tag lang vor sich hinmuffeln. Im Rollstuhl geht das nicht.

Anzeige

Kurzum: Man bekommt, den Rollstuhl an der Seite, einen sehr schönen Abend, einen Urlaubsabend in Berlin. Danke, Katharina. Und bis bald wieder.