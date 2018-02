14. Februar 2018, 19:02 Uhr Ende der Reise Reisende Ziele

Der neueste Trend ist, dass sich touristische Ziele selbst auf Reisen begeben. "Das Po-Delta kommt nach Deutschland", so eine Mitteilung. Das ist gut.

Von Stefan Fischer

Nicht nur die Menschen sind in unserer globalisierten Welt ständig unterwegs und überall zu Hause. Auch touristische Ziele sind nicht mehr ortsgebunden. Angefangen hat diese Entwicklung damit, dass sehenswerte Städte andernorts Dependancen eröffnet haben oder in der Erwartung eines Win-Win-Geschäfts Raubkopien ihrer selbst dulden: Florenz hat an der Elbe eine Zweigstelle und der französische Skiort Courchevel gerade wieder bekräftigt, das St. Tropez der Alpen zu sein. Venedig und das Oktoberfest haben ohnehin ein weltumspannendes Franchise-Netz geknüpft.

Der Haken daran ist: Die Ähnlichkeit etwa von Dresden mit der toskanischen Renaissance-Stadt ist nicht sehr groß, Elbflorenz muss also mit eigenen Trümpfen stechen. Wer die nicht hat, benötigt bessere Kopien. Las Vegas bekommt das mit Luxor, Paris und eben Venedig ganz gut hin; noch detailgetreuer ist der chinesische Nachbau des ursprünglich im Salzburger Land beheimateten Hallstadt.

Der neueste Trend ist nun, dass sich die Originale selbst auf Reisen begeben. "Das Po-Delta kommt nach Deutschland", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Das könnte ein großes Problem im Tourismus lösen: Viele Städte, Strände und so genannte Naturwunder sind überlaufen. Wenn nun aber das gotische Viertel von Barcelona ab und an auf Tournee ginge, hätten die Bewohner der Stadt in dieser Zeit ihre Ruhe. Touristen wiederum würden sich die Strapazen der Anreise ersparen und müssten überdies kein schlechtes ökologisches Gewissen haben wegen all der Fliegerei.

In Sachen Po-Delta denken die Initiatoren allerdings zu klein. Hinter der vollmundigen Ankündigung verbirgt sich vorerst nur der schnöde Auftritt bei einer Tourismusmesse. Und selbst wenn die Italiener das Po-Delta persönlich schicken würden anstatt ein paar Tourismus-Leuten: Warum nicht gleich die ganze Po-Ebene? Dann hätten sie auch Mortadella, Parmaschinken und originalen Balsamico dabei, zudem Lambrusco, vom guten natürlich - eine runde Sache. Und wenn schon so viel Aufwand betrieben wird: Dann könnten sie doch auch ein Zipfelchen des vom Po-Delta aus fast in Sichtweite liegenden Venedig mitbringen, oder? Bitte!