25. Januar 2017, 18:50 Uhr Ende der Reise Frühling ist immer









Irritierendes kommt aus dem Erzgebirge: "Der Frühling steht in den Startlöchern!", heißt es in einer Pressemitteilung. Hat man dort "alternative Fakten"?

Von Stefan Fischer

Donald Trump und sein Team basteln sich ihre Wahrheiten selbst. Da können dann 200 000 Menschen schon einmal mehr sein als eine halbe Million. Und kommt den neuen US-Mächtigen dann einer mit dem - wie man dachte: unumstrittenen - kleinen Einmaleins, wird ihm Böswilligkeit unterstellt. Sowie ein schädlicher Mangel an der Bereitschaft, "alternative Fakten" anzuerkennen.

Mit der perfiden Parole, dass es neben den tatsächlichen auch noch alternative Fakten gibt, hat Trumps Beraterin Kellyanne Conway womöglich den Leitspruch dieser Präsidentschaft geprägt. Knapper und knackiger noch als jede Twitter-Botschaft ihres Chefs. Und weil nun einmal etliche Menschen gern auf Seiten der Sieger stehen und von ihnen lernen, prasseln dieser Tage von überall her alternative Fakten herunter. Gerade der Tourismus lebt ja seit jeher von Beschönigungen - und ist deshalb ganz vorne dabei. "Der Winter beginnt", heißt es aktuell aus Chamonix. Was war dann das aber für eine Jahreszeit in der letzten und der vorletzten Woche? Mit 20 Zentimetern Neuschnee selbst im Ort unten und dementsprechend Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Ein verspäteter Altweibersommer etwa? Hingegen ist der Winter in den Ostalpen zu einer Zeit ausgerufen worden - will heißen: haben die ersten Skigebiete eröffnet -, als man sich noch mit Sonnenschirmen gegen die Dezemberhitze schützen musste.

Noch Irritierenderes vernimmt man aus dem Erzgebirge: "Der Frühling steht in den Startlöchern!", heißt es in einer Pressemitteilung. Auf vereisten Wegen schlagen die Menschen der Länge nach hin, das sind die Fakten. Die alternativen Fakten besagen: Die Bäume schlagen aus! Sehr bald jedenfalls. Von romantischen Flusstälern, tiefgrünen Wäldern und blühenden Wiesen wird im Weiteren erzählt. Sie wollen den Winter dort nicht wahrhaben. Also wird er beendet. Und der unmittelbar bevorstehende Frühlingsbeginn ist alternativloser Fakt, per Dekret angeordnet. Erzgebirge first.

Wer sich mit seinen Wahrheiten nicht in den Köpfen der Urlauber einnistet, wird nicht zu ihren Erwählten zählen. Dass der Einzelhandel den September bereits zur Adventszeit rechnet, ist verglichen mit dem Tourismus eine Petitesse: Usedom wirbt damit, dass der 4. Februar ein herrlicher Tag sei, um in der Ostsee zu baden.