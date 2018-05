29. Mai 2018, 18:57 Uhr Dynastien Verkanntes Genie

Vier Künstler, drei Generationen, und alle haben sie in Aspach gelebt und gearbeitet: Die Künstlerfamilie Daringer hat ein ganzes Dorf geprägt.

Von Ingrid Brunner

Geborgenheit: eine Gipsskulptur von Manfred Daringer. (Foto: Kunstmuseum Aspach)

Einen Freund wie Engelbert Fellner wünscht sich wohl jeder. Mit großer Passion verwaltet der ehemalige Banker das künstlerische Vermächtnis der Familie Daringer. "Vier Künstler, drei Generationen, und alle haben sie in Aspach gelebt und gearbeitet", sagt Fellner. Da waren der Großonkel Engelbert, ein Kirchenmaler, der Onkel Franz, Kirchenmaler und Restaurator, der Vater Otto, Fassbinder, Holzbildhauer und Sonnenuhrbauer, und nicht zuletzt der Sohn Manfred (1942-2009), die den Ort durch ihre Arbeiten geprägt haben. An zwölf Plätzen finden sich Kunstwerke: etwa Engelbert Daringers Hochzeitsfries am Brauereigasthof, Otto Daringers Sonnenuhren oder Manfred Daringers Kriegerdenkmal. Letzteres ist ein Bruch mit den Konventionen: Die Bronzefigur zeigt eine tiefgebeugte, trauernde Mutter statt eines jungen Kriegers, der den Heldentod stirbt.

Jede freie Minute steht Fellner im kleinen Museum, in dem Exponate von allen vier Daringers zu sehen sind. Am liebsten aber erzählt er den Besuchern von seinem Freund Manfred, den er 30 Jahre lang gekannt hat. Ein großer Künstler sei das gewesen, sagt er, "aber wo der Pfennig geschlagen wird, da gilt er nichts ". Sprich, Daringer wurde verkannt, was wohl auf seine Bodenständigkeit zurückzuführen war und die daraus resultierende Weigerung, nach Wien zu gehen, wo man eben hin musste, wollte man etwas gelten.

Zwar hatte Manfred Daringer unter anderem in Wien bei Fritz Wotruba, einem der wichtigsten Bildhauer im Österreich des 20. Jahrhunderts, studiert. Auch Wotruba-Preisträger war er. Doch seine Themen waren zu unpolitisch, stattdessen kreisten sie um Liebe, Familie, Leid und Tod und waren christlich geprägt. Damit passte er nicht in den Zeitgeist der Nachkriegsjahre. Aus heutiger Sicht indes sind viele seiner Arbeiten sehr aktuell. Sie zeigen das verzweifelte, vereinsamte Individuum, den von Depressionen und Selbstzweifeln geplagten Menschen, aber auch die Familie als Keimzelle der Gesellschaft. "Das war ein Teil seiner eigenen Persönlichkeit, was er da zeigte", erklärt Fellner.

Aber auch wenn er Vernissagen und den Wiener Kunstbetrieb nicht mochte: Geschäftstüchtig sei er schon gewesen, wie alle Daringers. "Die sind im Blauzeug im Wirtshaus gesessen und haben beim Bier so beiläufig einen Auftrag an Land gezogen oder ein fertiges Stück verkauft." Und die Einheimischen sind so beim Bier Kunstsammler geworden. Wie sein Freund Manfred schenkt Fellner den Besuchern gern ein Glas Roten ein. So spaziert man von Kunststück zu Kunststück. Anfassen ist hier ausdrücklich erlaubt. Das schaffe auch Blinden einen Zugang zu Daringers Arbeit, erklärt Fellner. "Beim rohen Stein pflegte er zu sagen: ,Ich muss mit dem Stein reden, was draus werden kann'." Mit Steinen und den Einheimischen verstand sich Daringer. Nur mit den Wienern hatte er Schwierigkeiten.

Das Daringer Kunstmuseum Aspach ist ganzjährig Freitag, Samstag, Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ortsführungen nur nach Anmeldung unter Tel.: 0043 / 7755 / 7355