15. Februar 2017, 18:59 Uhr Chinesen in der Schweiz Ringelreihen mit Skischuhen









Den Schweizer Skigebieten gehen die europäischen Gäste aus, weil die Preise hoch sind. Deshalb wirbt man nun massiv um chinesische Gäste - doch für die ist Skifahren etwas recht ulkiges.

Von Charlotte Theile

Wie surreal es ist, wenn ein Mensch mit 50 Stundenkilometern an einem vorbei saust, Jacke geöffnet, Skistöcke zum Gruß erhoben! Die 35 Touristen aus China, die an diesem Februarmorgen aus der Gondel steigen, trauen ihren Augen nicht. Also: wirklich nicht. Eine Frau schlägt die Hände vors Gesicht, ein älterer Mann dreht seinen Selfiestick zu sich, als müsste er überprüfen, ob das, was die Kamera da gerade aufgenommen hat, der Realität entsprechen kann. Selbst der 19-jährige Zhang ze Cheng, der ...