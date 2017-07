9. Juli 2017, 13:27 Uhr Archäologie Unesco ernennt Höhlen in Baden-Württemberg zum Weltkulturerbe









Feedback

Anzeige

Sechs Höhlen der Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb sind zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt worden.

In den Höhlen wurden einige der ältesten Zeugnisse für eine bewusste künstlerische Betätigung des frühen Menschen gefunden.

Unter anderem fanden Forscher dort die älteste bekannte Menschenfigur der Welt, die "Venus vom Hohle Fels".

Die Unesco hat die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in Baden-Württemberg zum Weltkulturerbe ernannt. Das gab das Unesco-Komitee am Sonntag in Krakau bekannt.

Laut Unesco zeugen die sechs Höhlen auf der Schwäbischen Alb von einer der frühesten figurativen Kunst weltweit und liefern wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung der Kunst. Die Höhlen rund um Blaubeuren gelten als eines der wichtigsten Ausgrabungsgebiete für Archäologen. Unter anderem fanden Forscher dort die älteste bekannte Menschenfigur der Welt, die 40 000 Jahre alte "Venus vom Hohle Fels". Die bräunliche Figur zeigt eine detaillierte Abbildung einer Frau, mit Armen, Beinen und Brüsten, sogar schemenhafte Hinweise auf Kleidung sind zu erkennen.

Die ältesten Kunstwerke des Menschen wurden hier gefunden

Seit den 1860er Jahren gibt es in den Höhlen Ausgrabungen, sie brachten bis zu 43 000 Jahre alte figürliche Darstellungen zutage, darunter Mammuts, Höhlenlöwen, Pferde und Musikinstrumente, aber auch Frauenkörper und Darstellungen von Mischwesen aus Mensch und Tier. Die Fundstücke gehören zu den ältesten Zeugnissen für eine bewusste künstlerische Betätigung des frühen Menschen. Die wichtigsten Funde aus dem Bereich der Schwäbischen Alb können in Museen in Ulm, Tübingen und Blaubeuren besichtigt werden.

Anzeige

Das Welterbe-Komitee tagt noch bis zum 12. Juli in Polen. Das Gremium, das sich aus 21 gewählten Vertragsstaaten der Welterbekonvention zusammensetzt, entscheidet jährlich über die Einschreibung neuer Kultur- und Naturstätten in die Welterbeliste sowie über Erweiterungsanträge. Kriterien für die Anerkennung sind unter anderem der außergewöhnliche universelle Wert der Stätte und ein Managementplan, der die Erhaltung des Erbes für zukünftige Generationen sicherstellt. Deutschland bewirbt sich in diesem Jahr außerdem noch mit den Bauhausstätten in Dessau und Bernau, dem Naumburger Dom und der hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut.