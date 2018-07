13. Juli 2018, 18:56 Uhr Zuwanderung Drei Jahre danach

Wie geht es eigentlich all den Ehrenamtlichen, die die Integration von Flüchtlingen voranbringen? Eine Erkundigung bei Müden, Unverdrossenen und solchen, die auch über sich selbst erschrecken.

Von Bernd Kastner

Es ist nicht lange her, da hat sich Bernd Scheffer noch selbst bremsen müssen: "Um ein Ziel zu erreichen, ist pure Empörung ein ganz schlechtes Mittel." Scheffer hatte sich mit ein paar Bekannten verabredet, um über ihr gemeinsames Ziel zu diskutieren, eine humane Asylpolitik. Er ist Psychologe, sie saßen in seiner Praxis und sinnierten, was die Politik mit den Flüchtlingshelfern macht. Als Therapeut, der auch Literaturwissenschaftler ist, weiß Scheffer mit Sprache und Stimmungen umzugehen. "Wir sind ein gnadenloses Land geworden", ...