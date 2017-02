5. Februar 2017, 14:01 Uhr Zukunftstreffen von CDU und CSU Die CSU hat Merkel geschadet - und sich selbst









CDU und CSU treffen sich in München und wollen die Streitigkeiten beilegen.

Beim "Zukunftstreffen" wird die CSU Angela Merkel als Kanzlerkandidatin unterstützen.

Seit Herbst 2015 hatten Seehofer und Söder die Flüchtlingspolitik der CDU immer wieder scharf angegriffen.

Jetzt drohen Stimmenverluste: rechts an die AfD, auf der anderen Seite erstarkt die SPD mit Martin Schulz.

Die jüngste Vorstandssitzung der CSU war für viele Anwesende eine unangenehme Veranstaltung. Die einen, darunter Ex-Parteichef Edmund Stoiber und die Hardliner Markus Söder und Hans-Peter Friedrich, mussten über ihren Schatten springen. Von den anderen dachte mancher: Hoffentlich raufen wir uns nicht zu spät zusammen.

Dabei war die Entscheidung eigentlich reine Formsache: Die CSU-Spitze einigte sich darauf, mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel in den Wahlkampf zu ziehen. Im Gegensatz zu vergangenen Bundestagswahlen ist das diesmal nicht selbstverständlich. In der Flüchtlingskrise haben sich die Führungen der Unionsparteien entzweit. Das liegt vor allem an den drastischen Attacken aus der CSU gegen Merkel.

Doch der Wahltermin rückt näher, und so soll nun wieder Harmonie herrschen. Deshalb hat CSU-Chef Horst Seehofer zu einem "Zukunftstreffen" nach München geladen, an diesem Sonntagnachmittag tagen die Parteispitzen.

Es gilt, Einigkeit und Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Seehofer wird Merkel loben und am Montag als Kanzlerkandidatin ausrufen. Man wird auf die große inhaltliche Übereinstimmung hinweisen und betonen, dass die CSU in den vergangenen Wahlkämpfen mit Betreuungsgeld und Pkw-Maut ja auch schon andere Positionen besetzt habe als die CDU. Nun ist es halt die Obergrenze für Flüchtlinge. Klingt einfach und schlüssig, doch die Union steckt in mehrfacher Hinsicht in der Klemme.

Ausrichtung des Wahlkampfes

Signifikant unterscheiden sich CDU und CSU in der Ausrichtung des Wahlkampfes. Die Christsozialen dringen auf einen traditionellen Lagerwahlkampf, der sich gegen eine rot-rot-grüne Republik wendet. Die CDU hingegen will sich auf die SPD als Gegnerin fokussieren und eine Koalitionsaussage vermeiden, wie die FAS berichtet.

Merkel und ihre Unterstützer wollen die Option Schwarz-Grün offenhalten. Dagegen sträubt sich die CSU, die sich die Grünen nicht als Koalitionspartner vorstellen können. Außerdem hält man sich am Diktum des seligen Franz Josef Strauß fest, wonach es in Bayern keine politische Kraft rechts von der CSU geben darf, also auch keine AfD. Wolle man die Rechtspopulisten eindämmen, dürfe man nicht links blinken, schon gar nicht grün - glaubt zumindest die CSU. In Umfragen liegt die AfD trotzdem bei zehn Prozent.