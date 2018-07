16. Juli 2018, 19:20 Uhr Wirtschaftsbeziehungen Der Kuppler

Diesmal ist alles anders: Bei ihrem Gipfel in Peking kommen sich Chinas Führung und die EU-Spitze in einigen Streitfragen näher. Das liegt vor allem an Donald Trump.



Von Alexander Mühlauer und Kai Strittmatter

China und Europa wollen ihren Handel ausbauen – dann würden noch mehr solcher Containerschiffe zwischen den Kontinenten fahren. (Foto: Qilai Shen/Bloomberg)

Zwei haben verhandelt, aber über diesen Verhandlungen schwebte stets der Geist eines Dritten: Wenn die EU und China sich bei ihrem Gipfel in Peking am Montag nun so nahe gekommen sind wie schon seit Jahren nicht mehr, dann liegt das an Donald Trump. Jenem US-Präsidenten, der die EU gerade als "Gegner" identifiziert hatte, und der China mit einem beispiellosen Handelskrieg droht. Die EU-Spitze und Chinas Führung treffen sich seit zwanzig Jahren zu dem jährlichen Gipfel. Die letzten zwei Jahre war man im Streit auseinandergegangen, hatte sich nicht einmal auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Diesmal war alles anders.

Es gab eine Erklärung, und zumindest auf dem Papier gibt es nun ein Entgegenkommen Pekings beim Handel, es gibt Versprechen der Marktöffnung, die Aussicht auf Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Investitionsabkommen und die Gründung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zur Reform der Welthandelsorganisation WTO. Ein Bekenntnis zum Klimaschutz und zum Pariser Abkommen legten Chinas Premier Li Keqiang und die EU-Führer, Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, auch noch ab. Aber bei dem Thema war man sich schon länger einig gewesen.

In Kontrast zu jenen Gipfeln, auf denen die Europäer zuletzt auf Donald Trump getroffen waren, gaben sich in Peking beide Seiten erkennbar Mühe, einander mit Worten zu streicheln. "Zwei Kräfte der Stabilität", nannte Chinas Premier Li Keqiang sein Land und die EU. "Diese Partnerschaft ist in der heutigen Welt wichtiger als jemals zuvor", revanchierte sich Juncker.

Für China ist die EU der wichtigste Handelspartner, für die EU steht China an zweiter Stelle. Tusk machte klar, dass es in diesen Tagen um mehr als nur um bilaterale Abkommen geht. Er warnte vor der Zerstörung der alten Weltordnung, die Europa den Frieden und China den Wirtschaftsboom der letzten Jahrzehnte beschert habe: "Wir sind uns alle der Tatsache bewusst, dass sich die Architektur der Welt vor unseren Augen ändert", sagte Tusk in Richtung Helsinki, wo sich Donald Trump und Wladimir Putin am Montag trafen. Europa, China, die USA und Russland sollten zusammenarbeiten - "nicht Handelskriege starten, die so oft in unserer Geschichte zu kriegerischen Konflikten wurden, sondern mutig und verantwortlich die regelbasierte Weltordnung reformieren".

Konkret forderten die EU-Vertreter die Gastgeber auf, aktiv an einer Reform der WTO mitzuarbeiten. Es soll nun eine gemeinsame Arbeitsgruppe dazu eingerichtet werden. Aus Sicht der EU arbeitet die WTO zwar nicht perfekt, aber sie ist die einzige Institution mit klaren Regeln und einem Mechanismus zur Lösung globaler Streitfälle. Li Keqiang sagte, auch wenn die USA in Sachen WTO nicht kooperationswillig seien und eine Reform nur einstimmig gelingen könne, wolle China mit den Europäern darüber reden. Die Begeisterung in Peking hält sich jedoch in Grenzen, denn am Ende müssten die Chinesen ihre Märkte stärker öffnen, auf den erzwungenen Technologietransfer, die Urheberrechtsverletzungen und all die unfairen Handelspraktiken verzichten, die die Europäer nicht weniger beklagen als die USA. "Auch wenn wir Europäer mit China stärker zusammenarbeiten müssen", sagt ein EU-Diplomat, "so dürfen wir nicht vergessen, dass wir, was unsere wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen angeht, auch in Zeiten von Trump sehr viel stärker den USA verbunden sind als China." EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagt mit Blick auf Chinas Praktiken, man könne es schlicht nicht zulassen, dass hart erarbeitetes Wissen an einer Grenze abgetreten werden müsse: "Das ist gegen die Regeln, auf die wir uns alle in der WTO geeinigt haben."

Premier Li versprach nun in Peking "doppelte Anstrengungen", und Kommissionspräsident Juncker sah "Fortschritte". Li verwies auf die letzte Woche bekannt gewordene Genehmigung für eine Zehn-Milliarden-Investition des deutschen Chemiekonzerns BASF, der in Südchina nun einen neuen Standort aufbauen darf, und zwar diesmal in Eigenregie, ohne aufgezwungenen chinesischen Partner. Juncker sagte, der BASF-Deal zeige: "Wenn China sich öffnen will, dann kann es das auch." In der Vergangenheit allerdings haben sich Versprechen Chinas auf Marktöffnung und fairere Handelspraktiken als trügerisch erwiesen. Beobachter reagierten deshalb auch vorsichtig abwartend auf die Ankündigungen vom Montag. Wohlklingende Bekenntnisse zum Freihandel und zur multilateralen Ordnung sind seit Jahren Standard-Textbausteine in den Reden von Premier Li und von KP-Chef Xi Jinping, ohne dass sich an der Abschottung von Chinas Markt bislang irgendetwas grundlegend geändert hätte.

Ähnliches gilt für Chinas Bekenntnis zu anderen Teilen des internationalen Regelwerks, zum Beispiel zum internationalen Seerecht. Auch der "Respekt für die maritime Ordnung basierend auf internationalem Recht" fand wieder einmal Eingang in die Abschlusserklärung des Gipfels - während in der Praxis China seine umstrittene Landnahme im Südchinesischen Meer einfach fortsetzt. Ein Urteil des Internationalen Schiedsgerichts in Den Haag von 2016, das Chinas Ansprüche größtenteils für nichtig erklärte, ignoriert Peking einfach.

Menschenrechtler zeigten sich am Montag enttäuscht vom Gipfel und von der Entscheidung der EU-Führer, Fälle wie den des von China aus Thailand entführten EU-Bürgers Gui Minhai - ein Schwede - nicht öffentlich anzusprechen. Amnesty International hatte zuvor an Tusk und Juncker appelliert, das Thema Menschenrechte auf die Agenda zu setzen, da die Lage "in China seit dem letzten Gipfel 2017 sich weiter verschlimmert" habe. Sophie Richardson, die China-Direktorin von Human Rights Watch, kritisierte den Teil der gemeinsamen Erklärung, in dem es heißt: "Die EU und China fühlen sich der Aufrechterhaltung der drei Säulen des UN-Systems verpflichtet, namentlich Frieden und Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte." Es sei "beschämend", schrieb Richardson auf Twitter, dass die EU einem Papier zustimme, das solche "offenkundigen Unwahrheiten" verbreite.