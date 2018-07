10. Juli 2018, 18:49 Uhr Westafrika Gefährliche Importware

Gläubige im Senegal leben ihre eigene Lesart des Islam. Doch Missionstätigkeiten aus den Golfstaaten gefährden diese Traditionen zunehmend.

Von Anna Reuß, Dakar

Auf dem Boden liegen leere Schubladen, Mappen und Bücher haben sich ineinander verkeilt. Das Büro von Bakary Sambe ist verwüstet. Unbekannte haben in der Nacht zum 3. April das Türschloss aufgebrochen, sie stahlen Scheckhefte, Laptops und Dokumente. Die Polizei ermittelt noch: Wer waren diese Leute? Fanden sie, was sie suchten? Oder wollten sie dem renommierten Extremismusforscher nur Angst einjagen?

Das nicht zu wissen, macht Bakary Sambe vorsichtig. Besorgt ist er schon viele Jahre, denn er weiß, dass manchen seine Botschaft nicht gefällt. Zu Interviews geht er manchmal in Begleitung. Aus Sicherheitsgründen, wie er sagt.

Als die Einbrecher kamen, war er gerade auf einer Konferenz der afrikanischen Gendarmerien, wo er über die Bekämpfung von Terrorismus in den Sahelstaaten sprach. Der Streifen südlich der Sahara bietet Islamisten, Menschenschmugglern und Kriminellen seit Jahren ein Refugium. Im Publikum saßen Delegationen aus Niger, Burkina Faso oder Mali, wo zahlreiche Opfer des Bürgerkriegs auf das Konto von Ablegern von al-Qaida und des IS gehen.

Senegal, Bakary Sambes Heimatland, gilt im Vergleich zu seinen Nachbarn noch als vergleichsweise stabil. Doch er und andere sind besorgt, dass auch ihr Land nach und nach von den Islamisten unterwandert wird. Die Bevölkerung wächst, doch die Jugendlichen finden keine Jobs. Hinzu kommen die direkte Nachbarschaft und die porösen Grenzen zu Mali und Mauretanien. "Wir sind verwundbar", sagt Sambe.

Als 2011 das Regime in Libyen kollabierte, war das plötzlich auch in Mali spürbar. Dass Islamisten den Norden des Nachbarlandes belagern, sieht Sambe als ein Warnsignal für Senegal. Von der internationalen Militärintervention dort hält er nicht viel: Kalaschnikows hätten noch nie Ideologien erstickt. "Die Sahelstrategie des Westens kommt 40 Jahre zu spät", sagt Sambe.

Um in der Debatte auch afrikanischen Experten eine Stimme zu geben, gründete er 2016 einen Think Tank. Das Institut ist nach der Oasenstadt Timbuktu in Mali benannt, wo Islamisten 2012 jahrhundertealte Mausoleen zerstörten.

Seit einiger Zeit verbreiten radikale Prediger aus den Golfstaaten ihre Lehren

Den Radikalen sei in den 1970er-Jahren das Tor nach Westafrika geöffnet worden, als der Westen mit den Folgen der Ölkrise beschäftigt war, sagt Sambe. Während der großen Dürre im Sahel waren es die Golfstaaten, die zur Hilfe eilten und in der Hungersnot eine Chance sahen, ihren Einfluss auszuweiten. Wahhabiten und Salafisten bauten Schulen und ein Sozialsystem auf und füllten so das Vakuum, das der Staat hinterließ.

Über Handelsrouten kam der Islam zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert durch die Sahara nach Westafrika. Die heutige Religion ist das Produkt aus einer mystischen Schule des Islam, die sich über Jahrhunderte mit den Kulturen Westafrikas verwoben hat. Der Sufismus, der das Gesicht der Region prägt, unterscheidet sich vom Islam des Orients; gilt als besonders liberal und tolerant. So konnte in Senegal der Christ Léopold Sédar Senghor als erster Präsident nach der Unabhängigkeit 20 Jahre lang das Land mit 95 Prozent muslimischer Bevölkerung regieren.

Getragen wird der Sufismus von Bruderschaften. Fast jeder muslimische Senegalese gehört so einem Netzwerk von Gläubigen an, ein Drittel von ihnen der Bruderschaft der Mouriden. Aufgrund der hohen Zahl ihrer Anhänger verhindern sie bisher, dass radikale Gruppen gedeihen. Aber eine neue Form des Islamismus, importiert aus den Golfstaaten, steht im Wettbewerb mit den traditionellen Orden.

Von Dakar in den Ort Touba führt eine Autobahn. Dort, so scheint es, liegt ein anderes Senegal: ein Staat im Staat. Um die Stadt mit der großen Moschee der Mouriden herum gibt es eine Sperrzone, in der weder Alkohol noch Zigaretten verkauft werden. Frauen dürfen in Touba nur bodenlange Röcke und Kopftuch tragen.

Die Mouriden dominieren die landesweite Erdnussproduktion und das Transportsystem der Kleinbusse. Gleichzeitig reichen ihre Beziehungen zur politischen Elite bis ganz nach oben: Der frühere Präsident Abdoulaye Wade war selbst Mouride. Als sein Nachfolger Macky Sall 2012 ins Amt kam, besuchte dieser schon kurz nach der Wahl die Führung des Ordens.

Dass die Islam-Auslegung der Mouriden auch Schattenseiten hat, wird in jeder Stadt Senegals sichtbar: Kinder mit unbehandelten Hautkrankheiten, barfuß und in Lumpen gehüllt, betteln um Geld. Die Mouriden haben aus dem Geschäft mit der Armut im Land eine Industrie gemacht: Um ihren Kindern Bildung zu ermöglichen, schicken ihre Eltern sie in Koranschulen. Eigentlich soll ein Koranschüler, genannt Talibé, die Heilige Schrift studieren und zu Hause arbeiten. In Wahrheit müssen viele von ihnen betteln gehen, manche werden körperlich und sexuell misshandelt.

2003 gründete der Staat ein Kinderheim, das die Talibés von der Straße holen soll. Der Eingang liegt versteckt am Ende einer Seitenstraße in Dakar. 36 Kinder zwischen drei und 18 Jahren leben hier; einige von ihnen kamen freiwillig, weil ihr Marabout, ihr Koranlehrer, sie so heftig geschlagen hatte, dass sie von ihm wegliefen.

Auf Facebook werben saudische Organisationen mit Stipendien um junge Ordensmitglieder

In Konkurrenz zu den traditionellen Koranschulen der Sufis gibt es immer mehr moderne "Daraa", in denen der wahhabitische Islam der Saudis gelehrt wird. Dort muss niemand betteln gehen, sie funktionieren jedoch nach dem gleichen Prinzip: Kinder werden von ihren Eltern hingeschickt, weil sie dort ein Dach über dem Kopf haben - und die Familien ein hungriges Kind weniger.

Die Sufi-Bruderschaften, sagt der Extremismusforscher Bakary Sambe, müssten einige ihrer Traditionen und auch ihr Verhältnis zur Regierungselite dringend überdenken: "Wenn sie weiterhin so mit der Politik kollaborieren, werden sie von den jungen Leuten als deren Handlanger gesehen." Vor allem Jugendliche seien empfänglich für die Doktrin der Islamisten - und deren Botschaften gegen Korruption.

Die Mouriden systematisch zu unterwandern habe sich als effektiv für die Radikalen herausgestellt, sagt Sambe. In den 2000er-Jahren etwa begann Saudi-Arabien, Stipendien für Studienaufenthalte im Königreich zu vergeben. Sambe berichtet von Werbeanzeigen bei Facebook: "Gesucht wurden junge Leute, die an der saudischen König-Khalid-Universität studieren und sich konkret auf die Abwehr des iranischen Einflusses in Westafrika spezialisieren wollen", sagt er. Ein Masterabschluss, bezahlt mit saudischem Geld.

"Imame mit iPhone" nennt Sambe diese Leute: Prediger, die sich modern geben, um bei jungen Leuten zu punkten - und zugleich eine Ideologie aus dem Mittelalter verbreiten.