19. März 2018, 18:53 Uhr Warschau Hohe Erwartungen

Freundschaftsbesuch, sachlicher Austausch oder Ermahnung? Die Reise von Kanzlerin Angela Merkel nach Polen lässt beim Gastgeber viel Raum für Spekulationen.

Von Florian Hassel , Warschau

Es war ein Besuch mit sehr unterschiedlichen Erwartungen, den Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag bei Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Präsident Andrzej Duda in Warschau zu absolvieren hatte. Vor den abendlichen Treffen, die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch ausstanden, sah der konservative Politologe Marek Cichocki die Anwesenheit der Kanzlerin nur drei Tage nach dem Besuch von Bundesaußenminister Heiko Maas als Beleg für die andauernde Bedeutung Polens in der Europäischen Union - trotz des laufenden Rechtsstaatsverfahrens gegen Warschau. "Polen ist ein zu großer Staat in der Union, als dass man es isolieren könnte", sagte Cichocki und gab sich überzeugt, dass "die Deutschen in der polnischen Regierung einen Partner suchen".

Auch andere Warschauer Beobachter sahen viele gute Gründe für einen Austausch, Themen für Merkels Gespräche gibt es genug: vom kommenden EU-Haushalt über das weitere Vorgehen beim Brexit bis zum Bau der zweiten Ostseepipeline North Stream 2, auch die Antwort auf den mutmaßlichen russischen Mordversuch an einem Ex-Agenten in England will diskutiert sein. Jedoch beurteilen wenige Beobachter die Position Warschaus so optimistisch wie Cichocki. Bartosz Wieliński, der auch für die Deutschlandberichterstattung zuständige Außenpolitikchef der Gazeta Wyborcza, glaubt, dass die Kanzlerin vor allem nach Warschau kam, um Morawiecki und Duda hinter verschlossenen Türen klarzumachen, dass sich die von der nationalpopulistischen PiS-Partei gestellte Regierung im Streit mit der EU wegen des Abbaus des Rechtsstaates in Polen bewegen müsse: Sonst könne es tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte 2018 dazu kommen, dass die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat darüber abstimmen, ob "eine ernsthafte Bedrohung für den Rechtsstaat in Polen" besteht - und womöglich nur Ungarn sein Veto dagegen einlegt, Polen das Stimmrecht in der EU zu entziehen. Selbst wenn der Stimmrechtsentzug vermieden werde, hätte eine solche Isolierung Folgen für Polens Anteil an künftigen EU-Subventionen und für seine Position in der EU, so Wieliński.

"Unfassbar amateurhaft" findet eine Wirtschaftszeitung Polens die polnische Diplomatie

Die konservative Wirtschaftszeitung Rzeczpospolita kritisierte die ihr nahestehende Regierung beispiellos scharf. Polens Außenpolitik müsse sich endlich vom schädlichen Entweder-Oder der PiS befreien: entweder gute Beziehungen zu Europa zu haben und bei seiner Zukunft mitzuentscheiden oder, wie die PiS es ausdrückt, "von den Knien aufzustehen" und eine Politik nationaler Souveränität zu führen. Die Monate unter Ministerpräsident Morawiecki hätten - zuletzt mit dem Streit um das Holocaust-Gesetz - gezeigt, "wie unfassbar amateurhaft die polnische Diplomatie heute ist... Wenn Morawiecki sich nicht als Totengräber der europäischen Aspirationen Polens und der Polen in die Geschichte einschreiben will, sollte er schnell Schlussfolgerungen aus den letzten Niederlagen ziehen." So sei es fragwürdig gewesen, sich wegen des Bäumefällens im Naturschutzgebiet Białowieża auf einen scharfen Konflikt mit der EU einzulassen. "Und hat die Justizreform den Bruch aller europäischen Regeln erfordert und musste sie zur Anwendung von Artikel 7 des EU-Vertrags führen?", fragte die Zeitung mit Blick auf die EU-Bestimmungen zu Rechtsstaatsverletzungen und Stimmrechtsentzug.