13. März 2017, 06:47 Uhr Wahlkampfauftritte in EU-Staaten Von der Leyen mahnt zu kühlem Kopf im Streit mit der Türkei









Feedback

Anzeige

Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in EU-Staaten setzen deutsche Politiker auf Deeskalation. Verteidigungsministerin von der Leyen mahnt dazu, kühlen Kopf zu bewahren.

Der niederländische Ministerpräsident Rutte lehnt eine Entschuldigung gegenüber der Türkei ab. Dort geplante Auftritte türkischer Politiker hatte die Regierung verhindert.

Die dänische Regierung sagte aus Solidarität mit Amsterdam einen geplanten Besuch des türkischen Ministerpräsidenten ab.

FDP-Europapolitiker Graf Lambsdorff lobt das Vorgehen der Niederlande: "Die Holländer machen vor, wie es geht."

Nach der Ausweisung der türkischen Familienministerin aus den Niederlanden am Wochenende haben führende CDU-Politiker die türkische Regierung davor gewarnt, den Streit um Wahlkampfauftritte in Europa weiter eskalieren zu lassen. Der heiße Wahlkampf in den Niederlanden und um das türkische Referendum gingen vorbei, aber Europa und die Türkei blieben immer benachbart, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) der Bild-Zeitung.

"Deshalb sollten wir mit kühlem Kopf bei uns Redefreiheit nach Recht und Gesetz gewähren, aber auch klarmachen, dass mit unerträglichen Nazi-Vergleichen einige türkische Politiker ihr Rederecht selbst in Frage stellen", sagte von der Leyen. "Die Türkei hat es in der Hand."

Saarlands Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer (CDU) forderte ein Auftrittsverbot für türkische Wahlkämpfer, falls der Streit weiter eskalieren sollte. "Innertürkische Konflikte haben in Deutschland nichts zu suchen. Wahlkampfauftritte, die den inneren Frieden in unserem Land gefährden, gehören verboten", sagte Kramp-Karrenbauer der Zeitung.

Der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff, forderte ein Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in der EU. "Die Europäische Union sollte sich auf die einheitliche Linie verständigen, dass türkischen Ministern Wahlkampfauftritte in der EU nicht erlaubt werden", sagte das FDP-Präsidiumsmitglied der Welt. Lambsdorff lobte das Vorgehen der Niederlande, die Reden zweier türkischer Minister am Wochenende verhindert hatten. "Die Holländer machen vor, wie es geht, die Bundesregierung dagegen eiert herum", sagte Lambsdorff. "So kann die Türkei versuchen, den einen gegen den anderen auszuspielen."

Anzeige

Heftiger Streit zwischen Niederlanden und Türkei

Am Wochenende hatte sich die Auseinandersetzung um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker weiter verschärft. Die niederländischen Behörden verweigerten Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Einreise mit dem Flugzeug und wiesen die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya auf dem Landweg wieder in Richtung Deutschland aus.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und andere Mitglieder der türkischen Regierung erhoben daraufhin gegen die Niederlande Faschismus-Vorwürfe, wie zuvor schon gegen Deutschland.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wies die Vorwürfe als "inakzeptabel" zurück. Eine von der Türkei geforderte Entschuldigung lehnte er ab. Wenn sich jemand entschuldigen müsse, dann sei dies die Türkei, sagte er am Sonntag am Rande einer Wahlkampfveranstaltung.

Die dänische Regierung sagte aus Solidarität mit den Niederlanden einen geplanten Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım ab. Ein solcher Besuch könnte angesichts der "aktuellen Angriffe der Türkei gegen die Niederlande nicht stattfinden", teilte der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen am Sonntag mit.

Debatte um Truppen in Incirlik

Uneins zeigten sich die Unionsparteien in der Frage, ob als Konsequenz aus den Spannungen mit der Türkei deutsche Truppen vom türkischen Militärstützpunkt Incirlik abgezogen werden sollten. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), wies in der Passauer Neuen Presse Forderungen aus der CSU zurück, die Soldaten zu verlegen.

"Die deutschen Soldaten aus Incirlik abzuziehen, nur um gegenüber der Türkei ein Zeichen zu setzen, hielte ich für falsch", sagte Hardt. Die Bundeswehr sei "nicht zum Schutz der Türkei in Incirlik, sondern leiste einen Beitrag zur Bekämpfung der IS-Miliz. Der Stützpunkt in Incirlik sei dafür wichtig.

Der verteidigungspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Florian Hahn, hatte zuvor infrage gestellt, ob die Türkei in der "aufgeheizten Atmosphäre" den Schutz der deutschen Soldaten in Incirlik umfassend gewähren könne und wolle. Die Bundesregierung solle daher die Verlegung der Tornados einleiten.