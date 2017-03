13. März 2017, 10:43 Uhr Wahlkampfauftritte in EU-Staaten Türkei wirft Niederlanden Bruch des Wiener Übereinkommens vor









Die türkische Regierung wirft den Niederlanden vor, mit der Verhinderung von Wahlkampfauftritten türkischer Minister gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verstoßen zu haben.

Die Türkei verlangt eine offizielle Entschuldigung von den Niederlanden.

Den Haag ist dazu jedoch nicht bereit - und fordert für Nazi-Vergleiche aus der Türkei seinerseits eine Entschuldigung Ankaras.

Im Streit um verhinderte Wahlkampfauftritte türkischer Politiker hat die Regierung in Ankara den Niederlanden zwei offizielle diplomatische Mitteilungen übersandt. Das melden die türkische Zeitung Hürriyet sowie CNN Türk. Darin teilt die türkische Regierung mit, dass die Behandlung der türkischen Minister als Bruch des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen gewertet werde. Zudem kritisiert sie, dass der Polizeieinsatz gegen türkische Demonstranten in Rotterdam unverhältnismäßig gewesen sei.

Am Wochenende hatte sich die Auseinandersetzung um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in EU-Staaten verschärft. Die niederländischen Behörden verweigerten Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Einreise mit dem Flugzeug und wiesen die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya auf dem Landweg wieder in Richtung Deutschland aus.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bestellte die Türkei nach Angaben aus der Regierung in Ankara nun deshalb auch den niederländischen Botschafter ein. Der Hürriyet zufolge erwartet Ankara den Mitteilungen zufolge eine offizielle schriftliche Entschuldigung der niederländischen Regierung für die Behandlung der Minister, die diplomatische Gepflogenheiten und internationales Recht verletzten.

Rutte verweigert Entschuldigung

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte eine von der Türkei geforderte Entschuldigung für das Vorgehen gegen die Minister jedoch bereits zuvor abgelehnt. Wenn sich jemand entschuldigen müsse, dann sei dies die Türkei, sagte er am Sonntag am Rande einer Wahlkampfveranstaltung. Faschismus-Vorwürfe der türkischen Regierung wies er als "inakzeptabel" zurück.

Ankara hatte nach der Abweisung seiner Minister mit schwerem verbalen Geschütz gegen Den Haag geschossen, ähnlich wie zuvor schon gegenüber Deutschland. Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte, die Niederländer hätten "keine Ahnung von Diplomatie oder Politik". "Sie sind Nazi-Nachkommen. Sie sind Faschisten." Der abgewiesene Außenminister Çavuşoğlu drohte, die Türkei werde so lange gegen die Niederlande vorgehen, bis sie sich entschuldigten. Das Land sei die "Hauptstadt des Faschismus".

Die dänische Regierung sagte daraufhin aus Solidarität mit den Niederlanden einen geplanten Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım ab. Ein solcher Besuch könnte angesichts der "aktuellen Angriffe der Türkei gegen die Niederlande nicht stattfinden", teilte der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen am Sonntag mit.

Von der Leyen mahnt zu kühlem Kopf

Auch von deutschen Politikern kommen Mahnungen an die türkische Regierung, den Streit um Wahlkampfauftritte in Europa nicht weiter eskalieren zu lassen. Der heiße Wahlkampf in den Niederlanden und um das türkische Referendum gingen vorbei, aber Europa und die Türkei blieben immer benachbart, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) der Bild-Zeitung.

"Deshalb sollten wir mit kühlem Kopf bei uns Redefreiheit nach Recht und Gesetz gewähren, aber auch klarmachen, dass mit unerträglichen Nazi-Vergleichen einige türkische Politiker ihr Rederecht selbst in Frage stellen", sagte von der Leyen. "Die Türkei hat es in der Hand."

Der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff, forderte ein generelles Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in der EU. "Die Europäische Union sollte sich auf die einheitliche Linie verständigen, dass türkischen Ministern Wahlkampfauftritte in der EU nicht erlaubt werden", sagte das FDP-Präsidiumsmitglied der Welt. Lambsdorff lobte das Vorgehen der Niederlande, die Reden zweier türkischer Minister am Wochenende verhindert hatten. "Die Holländer machen vor, wie es geht, die Bundesregierung dagegen eiert herum", sagte Lambsdorff. "So kann die Türkei versuchen, den einen gegen den anderen auszuspielen."