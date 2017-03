7. März 2017, 10:07 Uhr Wahlkampfauftritte in Deutschland Türkischer Außenminister: "Niemand kann mich aufhalten"









Der türkische Außenminister Çavuşoğlu will in Hamburg einen Wahlkampfauftritt absolvieren - obwohl die Veranstaltung wegen Problemen beim Brandschutz zunächst abgesagt worden ist.

"Niemand kann mich aufhalten", sagt der AKP-Politiker.

Der Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei um umstrittene Wahlkampfauftritte geht weiter. Erst am Montag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Kritik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zurückgewiesen, der der Bundesregierung "Nazi-Praktiken" vorgeworfen und angedeutet hatte, er werde auch gegen den Willen der Bundesregierung nach Deutschland kommen.

Nun legt sein Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu (AKP) nach. Sein für Dienstagabend geplanter Auftritt in Hamburg, bei dem Çavuşoğlu für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei werben will, war am Montag abgesagt worden. Als Grund gab der Veranstalter Bedenken beim Brandschutz an. Doch davon will sich Çavuşoğlu nicht abhalten lassen. "Ich werde gehen, niemand kann mich aufhalten", sagte Çavuşoğlu der Tageszeitung Hürriyet.

Bundesregierung will türkische Wahlkampfauftritte nicht grundsätzlich verbieten

Angaben türkischer Diplomaten zufolge wird derzeit nach einem neuen Veranstaltungsort gesucht. In Hamburg hatte es Proteste gegen den Auftritt des Ministers gegeben.

Trotz ihrer scharfen Kritik am Nazi-Vergleich Erdoğans will die Bundesregierung Auftritte türkischer Politiker in Deutschland nicht verbieten. Merkel sagte, trotz ernster Meinungsunterschiede mit der Türkei und dem nicht zu rechtfertigenden NS-Vergleich gälten in Deutschland die Werte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit.