5. März 2017, 14:10 Uhr Wahlkampf 2017 Schulz nutzt die Chancen, die seine Partei nicht hatte

Schulz: "Wir wollen die Nummer Eins in Deutschland sein"

SPD steigt in Umfragen









Der SPD-Kanzlerkandidat erinnert einen ans Rumpelstilzchen und dessen Unterfangen, Stroh zu Gold zu spinnen. Das Schulz-Merkel-Duell schwächt die AfD, die Linken - und ganz besonders die Grünen.

Kommentar von Heribert Prantl

Ein Wahlkampf ähnelt der Überquerung des Atlantiks: Er dauert; und Wellen, Wind und Wetter sind unberechenbar. Bisweilen bleibt einer Partei im Wahlkampf nichts anderes übrig, als es mit dem Briefträger Heinz zu halten, der eine der Hauptfiguren ist in Herbert Achternbuschs Film "Die Atlantikschwimmer". Der Heinz schwimmt in Teneriffa aufs Meer hinaus, um den Ozean zu durchkreuzen, und seine letzten Worte lauten: "Du hast keine Chance, aber nutze sie."

Einst waren es die Grünen, die mit solch anarchischen Sprüchen und Methoden politisch kokettierten. Den Erfolg, den sie damit hatten, haben heute andere. Martin Schulz nutzt die Chancen, die seine Partei, die SPD nicht hatte. Ein wenig erinnert er einen dabei an das Rumpelstilzchen und dessen Unterfangen, Stroh zu Gold zu spinnen.

Er begeistert mit seiner Begeisterung ein Publikum, das einen gewissen Überdruss an der Kanzlerin Angela Merkel vor sich herschiebt. Merkel erfährt im zwölften Jahr ihrer Kanzlerschaft, wie zwar ihre Erfahrung geschätzt wird und sie als Anker der Stabilität in einer chaotischen Welt gilt. Aber zugleich zeigen die erstaunlichen Zahlen für die Schulz-SPD eine Lust von Wählern darauf, den Anker zu lichten und Fahrt aufzunehmen.

Ankern und fahren zugleich - diese Vorstellung ist es wohl, die in Umfragen dazu führt, dass sich eine stattliche Zahl der Befragten zwar weiter eine große Koalition wünscht, diese aber unter Führung von Schulz und der SPD. Hätte ein SPD-Chef vor einem halben Jahr eine solche Überlegung vorgetragen, man hätte das als verzweifelten Witz betrachtet.

Heute ist das nicht komplett irreal. Das hat Auswirkungen auf die kleineren Parteien. Die Konzentration von Interesse, Aufmerksamkeit und Spekulationen auf das Schulz-Merkel-Duell schwächt deren Chancen. Die Reibungshitze, die das Schulz-Merkel-Duell erzeugt, lässt die Umfragewerte bei Linken, AfD und Grünen schmelzen; am deutlichsten ist der Schwund bei den Grünen.

Die abschreckende Kraft des extremen US-Populisten Donald Trump

Martin Schulz stahl der AfD die Show. Er nahm ihr die Überaufmerksamkeit weg, die sie bisher genoss und die zu ihrer Überbedeutung führte. Hinzu kommt das Führungschaos bei der AfD, hinzu kommen die in Teilen der Partei grassierenden Antisemitismen; und hinzu kommt, vor allem, die abschreckende Kraft des extremen US-Populisten Donald Trump. Die Welt erlebt derzeit nicht eine globale Befruchtung, sondern eine globale Selbstentlarvung des sogenannten Rechtspopulismus.

In den Niederlanden, die kurz vor der Parlamentswahl stehen, ist die Partei des radikalen Geert Wilders, der sich als ein holländischer Donald Trump sieht, bereits etwas abgesackt. Das ist ein Menetekel für die AfD: Diejenigen ihrer bisherigen bürgerlichen Wähler und Sympathisanten, denen Recht, Ordnung und Anstand wichtig sind, dürften durchaus abgestoßen sein von der Lust an Grobheit und Flegelei sowie der Verhöhnung von Anstand und Diplomatie, wie sie sich in Trumps Politik zeigt. Das alles dämpft die Aussichten der AfD.

Die Linke spürt das Schulz-Merkel-Duell so, wie es womöglich auch noch die FDP zu spüren kriegen wird. In dem Maß, in dem rot-rote Wähler erleben, wie die Schulz-SPD das Thema Gerechtigkeit wieder zu buchstabieren versucht, wenden sie sich wieder mehr der SPD zu. Und liberalkonservative und wirtschaftsliberale Wähler, die eigentlich der FDP zu einem bundespolitischen Neustart verhelfen wollten, werden, wenn sie um die Mehrheit der Union fürchten, womöglich ihr Kreuz dort machen.