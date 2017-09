8. September 2017, 09:07 Uhr Wahlkampf in Österreich Jeden Tag ein Aufreger









Feedback

Anzeige

Wer die Spannung im deutschen Wahlkampf vermisst, dem sei ein Blick nach Österreich empfohlen. Ein Überblick über Pannen, Populisten und Peinlichkeiten.



Von Leila Al-Serori und Oliver Das Gupta , Wien

Jetzt ist schon wieder was passiert. Und bevor wir zu anderen Geschehnissen kommen, muss deshalb das Aktuelle berichtet werden. In Wien gab es mal wieder ein Kandidaten-Duell: Mal wieder, weil auf österreichischen Sendern gefühlt jeden Tag irgendwelche Kandidaten sich irgendetwas vorwerfen.

Diesmal konnte man zwei Männern im Radio zuhören, die nach der Parlamentswahl am 15. Oktober im Kanzleramt sitzen wollen. Sozialdemokrat Christian Kern residiert dort derzeit, Heinz-Christian Strache von der radikal rechten FPÖ drängt seit Jahren hinein. Kern und Strache attackierten einander, verbal watschten die beiden auch den abwesenden dritten Kanzleraspiranten Sebastian Kurz ab. Der Außenminister und Chef der konservativen ÖVP hatte seine ursprüngliche Teilnahme für den Termin abgesagt, weshalb Strache nun den Eindruck bekam, Kurz sei "der teuerste Flüchtling Österreichs". So und noch raubeiniger wird es weitergehen, bis gewählt wird.

Da wirkt die deutsche Kanzlerkandidaten-Debatte von Angela Merkel und Martin Schulz einmal mehr wie ein Ausbund an Mäßigung, Respekt und Inhaltsträchtigkeit. Wem deutsche Verhältnisse zu langweilig sind, sollte also nach Österreich schauen. Dort kann man sehen, was passiert, wenn Rechtspopulisten das innenpolitische Klima über Jahre hysterisieren. Kampagnen gingen im Nachbarland in den letzten Jahren stets einher mit Aufregung aller Art, Tendenz steigend. Das Rennen um die Präsidentschaft zog sich 2016 durch das ganze Jahr und brachte mehrere Höhe- und Tiefpunkte (hier mehr dazu).

Der nun anlaufende Wahlkampf könnte das nochmal toppen: Kaum ein Tag vergeht ohne geräuschvolles Polittamtam, oder mindestens kleinere Pannen und Peinlichkeiten. Das Land ist im Dauererregungszustand, dabei fanden die offiziellen Kampagnenauftakte noch gar nicht alle statt. Ein Überblick in sechs Kapiteln.

Anzeige

1. Das Aufplustern

Nach dem Rücktritt des konservativen Vizekanzlers Reinhold Mitterlehner im Frühjahr wurden Neuwahlen ausgerufen, Außenminister "Wunderwuzzi" Sebastian Kurz übernahm die ÖVP und wurde trotz seiner nur 31 Jahre Kanzlerkandidat. Seither liegt er konstant in allen Umfragen vorne. Dass der Hype um seine Person bis zur Wahl hält, ist zwar noch nicht ausgemacht, aber bisher macht Kurz vieles richtig. Regelmäßig hat er neue Kandidaten für seine Wahlliste präsentiert, mit Vorliebe Quereinsteiger. Inhalte wurden hingegen sehr sparsam eingesetzt.

Dazu kam eine Fassadenänderung: Die Farbe der politisch "Schwarzen" ist nun Türkis, der Name nicht mehr ÖVP, sondern Liste "Sebastian Kurz - Die neue Volkspartei". Was in etwa so ist, als ob die CSU sich als politische Newcomerin präsentieren würde.

Zur Aufplusterung des Sebastian Kurz gehört auch seine mediale Präsenz und die ist beeindruckend, auch mit vermeintlich unwichtigen Geschichten. Schon in den ersten Tagen des Wahlkampfes "überraschte" der Außenminister etwa einen bekannten Regisseur an dessen 87. Geburtstag im Eigenheim. Kurz brachte Torte und Blumen mit - sowie die Reporterin der auflagenstärksten Boulevard-Zeitung und einen Fotografen. Da können deutsche Wahlkämpfer noch etwas lernen.

2. Die rechte Schallplatte

Zu einer Besonderheit in diesem Wahlkampf gehört, dass der längstdienende Parteichef ein Rechtspopulist ist. Strache ist seit mehr als 12 Jahren FPÖ-Obmann, Beobachter hören ihn die immer gleiche "Schallplatte" seit Jahren abspielen: Österreich gehe vor die Hunde wegen lauter Ausländern, die EU sei böse, "Daham statt Islam".

So betrieb Strache seine Politik, seine FPÖ wuchs von Wahl zu Wahl. Doch bei diesem Wahlkampf funktioniert die Formel nicht mehr so gut: Mit Kurz und Kern gibt es nun zwei Nebenbuhler, sportliche Macher-Typen, die recht neu in der Spitzenpolitik sind. Vor allem der jüngere Kurz macht dem FPÖ-Veteran etwas vor. Im ORF kommentierte ein Journalist bereits: "Rechts neben Sebastian Kurz ist kein Platz mehr."

Denn inhaltlich setzt dieser schon seit 2015 auf dieselben Schwerpunkte wie der FPÖ-Chef. Er klingt bei den Themen Asyl, Flüchtlingsrouten und dem Islam ähnlich wie Strache - "nur ist Kurz ideologisch unverdächtig und deshalb für viel mehr Menschen wählbar", sagt ein langjähriger FPÖ-Politiker zur SZ, der nun in der Wirtschaft tätig ist.

Aber selbst wenn der Außenminister dem Wahlkampf der FPÖ einiges an Zunder nimmt, klar ist: Strache wird bei der Wahl minimal auf Platz drei landen. Wenn es nicht noch einmal zu einer großen Koalition kommt, stehen Straches Chancen gut, bald als Vizekanzler am Kabinettstisch zu sitzen.

3. Die Peinlichkeiten

Obwohl sie derzeit den Kanzler stellen, mühte sich die SPÖ beim Wahlkampfauftakt am Donnerstag in Graz, Mut und Zuversicht zu verströmen. Denn keine österreichische Partei hat derzeit unter so vielen Pannen zu leiden. Im Frühsommer wurde publik, dass zwei Strategen im Streit handgreiflich wurden. Die Yellow Press ergötzte sich - und druckte dazu ein Bild, auf dem ein Männchen ein anderes Männchen umwarf. Auch das Engagement des Kampagnengurus Tal Silberstein erwies sich als wenig hilfreich: Silberstein wurde wegen Korruptionsverdacht in Israel festgenommen. Parteiintern schwelt derweil der Konflikt um die Frage, wie man es mit der FPÖ hält.

Für einen Teil der SPÖ - vor allem in Wien - wäre eine Koalition auf Bundesebene Verrat an sozialdemokratischen Idealen. Wenig Gefallen fanden in der Partei auch Kerns Besuche am Stammtisch: In der Steiermark polemisierte eine Frau gegen die Muslime allgemein - der Kanzler blieb in seiner Erwiderung zahm. "Beschissen", fanden das einige Genossen.

Kern hat inzwischen angekündigt, im Falle einer Niederlage in die Opposition gehen zu wollen. Ob die SPÖ da so mitzieht, ist allerdings eine andere Frage.