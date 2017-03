14. März 2017, 17:02 Uhr Wahlkampf in Deutschland Saarland will Auftritte türkischer Politiker verbieten









Als erstes deutsches Bundesland will das Saarland Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verbieten.

"Unsere liberale Demokratie ist kein Hort, um für undemokratische Ziele zu werben", sagte Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer.

Das Bundesverfassungsgericht hatte festgestellt, dass es rechtlich möglich ist, ausländischen Staatsoberhäuptern oder Regierungsvertretern Auftritte in Deutschland zu verweigern.

Das Saarland will Wahlkampfauftritte türkischer Politiker unterbinden. Die Regierung werde "alle Möglichkeiten ergreifen, solche Auftritte auf saarländischem Boden zu verbieten", kündigte Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Saarbrücken an.

Die Landesregierung beruft sich auf Paragraf 47 des Aufenthaltsgesetzes, wonach jedes Bundesland die Möglichkeit hat, die politische Betätigung von Ausländern zu untersagen, wenn das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern gefährdet ist. Innertürkische Konflikte hätten in Deutschland "nichts zu suchen", sagte Kramp-Karrenbauer.

Die Landesregierung wolle die Entscheidung über Wahlkampfauftritte nicht den Kommunen aufbürden. In der derzeit aufgeheizten Stimmung sei "jede Ebene gefordert, den inneren Frieden im Land zu wahren - Bund, Länder wie Kommunen". Das Saarland werde nicht abwarten, bis der Bund die Fragen grundlegend regele oder gar eine EU-weite Regelung getroffen sei, sagte die Ministerpräsidentin.

"Unsere liberale Demokratie ist kein Hort, um für undemokratische Ziele zu werben", sagte sie mit Blick auf die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland, bei denen diese für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei werben wollen.

Hintergrund ist der Streit um den Auftritt türkischer Regierungsvertreter im Wahlkampf für das umstrittene türkische Verfassungsreferendum. Im Saarland finden daneben am 26. März Landtagswahlen statt.

NRW will Einzelfälle prüfen

Andere Landesregierungen reagieren zurückhaltend. Anders als das Saarland lehnt es Nordrhein-Westfalen ab, ein generelles Auftrittsverbot für türkische Politiker auszusprechen. "Wir werden auch weiterhin Auftritte von türkischen Regierungsmitgliedern im Einzelfall betrachten", ließ NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) über die Staatskanzlei mitteilen. Sicherheitsaspekte seien ebenso wichtig wie der Charakter einer Veranstaltung.

Auch die SPD-geführte Landesregierung in Schleswig-Holstein will sich zurzeit nicht auf Auftrittsverbote festlegen. "Uns liegen derzeit keine Erkenntnisse zu geplanten Wahlkampfauftritten türkischer Politiker vor", sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. Auch für Nordrhein-Westfalen sind derzeit keine weiteren Termine bekannt. In Baden-Württemberg sind nach Angaben aus dem dortigen Innenministerium hingegen noch mehrere Auftritte türkischer Politiker geplant, und zwar in Stuttgart und Mannheim.

Nach Ansicht von NRW-Ministerpräsidentin Kraft müssten entsprechende Veranstaltungen von der Bundesregierung verhindert werden. Dies sei sicherlich "keine einfache Entscheidung".

Rechtliche Lage

Die Bundesregierung plant allerdings trotz rüder Vorwürfe aus Ankara bislang nicht, Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker grundsätzlich zu verbieten. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings in einem Beschluss festgestellt, dass der Regierung dies rechtlich durchaus möglich sei.

Türkische Politiker können ihre Wahlkampfauftritte in Deutschland demnach nicht unter Berufung auf die Meinungsfreiheit durchsetzen. Denn so weit sie "in amtlicher Eigenschaft und unter Inanspruchnahme ihrer Amtsautorität" in Deutschland aufträten, heißt es in dem Beschluss, könnten sie sich nicht auf Grundrechte berufen. Absagen durch deutsche Hoheitsträger seien hier keine Entscheidungen "gegenüber einem ausländischen Bürger", sondern sie fielen in den Bereich der Außenpolitik.

Ähnlich verhält es sich demnach auch mit der Einreise türkischer Politiker nach Deutschland. Staatsoberhäupter und Mitglieder ausländischer Regierungen hätten "weder von Verfassungs wegen noch nach einer allgemeinen Regel des Völkerrechts einen Anspruch auf Einreise in das Bundesgebiet und die Ausübung amtlicher Funktionen in Deutschland".