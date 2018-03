23. März 2018, 18:54 Uhr Wahlkampf in den USA Daten sammeln für den Wahlsieg? Das machen alle

Die umstrittene Daten-Firma Cambridge Analytica hat sich 2016 durch die Hintertür Zugang zu 50 Millionen Facebook-Nutzerdaten verschafft. Obamas Team hat vier Jahre zuvor etwas ganz Ähnliches gemacht.

Von Matthias Kolb

Knapp eine Woche nach den ersten Enthüllungen über die dubiosen Methoden der britischen Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica (CA) und die damit offen gelegten Sicherheitsprobleme bei Facebook ist die Aufregung noch immer groß. Die Informationen von 50 Millionen Nutzern wurden abgesaugt, nun stellen sich Fragen wie: Wird Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress aussagen? Wird der Milliarden-Konzern seine Richtlinien ändern? Welche Auswirkungen hätte dies für die Nutzer?

In der hitzigen und weltweit geführten Debatte wird dabei mitunter einiges durcheinander geworfen, wenn es um die Rolle von CA geht. Die global agierende Firma hat sich vor allem in Europa geschickt als jener Akteur inszeniert, der Donald Trump auf sensationelle Art ins Weiße Haus gebracht hat. Diese endlos wiederholte PR-Behauptung erschien schon Ende 2016 mehr als zweifelhaft (Details hier) - und durch sie wird auch das Bild von Wahlkämpfen in den USA verzerrt.

Denn wegen des besonderen Wahlsystems, bei dem die Mehrheit im electoral college wichtiger ist als die Mehrheit aller Stimmen, versuchen die hoch bezahlten Strategen der Beraterfirmen seit Jahrzehnten, besonders gute Daten über jene wahlentscheidenden Bundesstaaten (swing states) zu bekommen. Ging es früher darum, wo am effektivsten Fernseh-Werbung geschaltet und welche Wähler mit vom Postboten zugestellten Briefen bombardiert wurden, so werden seit langem große Datenbanken angelegt und versucht, diese in ein System zu überführen.

Egal ob US-Demokraten oder Republikaner oder unabhängige Bewerber: Alle versuchen, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Manche Informationen davon sind etwa über das Wahlregister frei zugänglich, andere müssen für viele Millionen Dollar von Spezialfirmen erworben werden. Schon 2012 sagte der Chef des Anbieters Aristotle, dass über manche Bürger bis zu 500 verschiedene Informationspunkte bekannt seien.

Anhand von Informationen wie Bildungsabschluss, Zeitschriftenabos oder der Automarke lässt sich in Kombination mit dem Wohnort und diversen Algorithmen prognostizieren, ob jemand eher den Demokraten oder den Republikanern zuneigt - und ob sich eine Kontaktaufnahme überhaupt lohnt (die Diskussion mit politischen Gegnern gilt als Zeitverschwendung). Und schon 2012 waren auf www.barackobama.com 76 verschiedene Tracking Tools platziert, die Daten von den Besuchern der Seite sammelten.

Cambridge Analytica war nur Zulieferer für Trumps Kampagne

Die Rolle von CA im Trump-Wahlkampfteam 2016 war klar definiert und unstrittig: Sie wurde von Digital-Chef Brad Parscale als Hilfsarbeiter angeheuert. Von solchen Dienstleistern, die etwa das Tracking übernehmen oder Videos mit Attacken auf den politischen Gegner produzieren, gibt es Hunderte in den USA. Sie heißen auf der konservativen Seite "TargetPoint", "Push Digital" oder "Harris Media" (diese Firma arbeitete 2017 für die AfD), während sich Demokraten auf "NGP Van", "Timshel" und "Blue State" verlassen. Dass Memes heute wichtig sind, Argumente zugespitzt und der Gegner permanent schlecht gemacht werden muss, das wissen in diesem Geschäft alle.

In einem Bloomberg-Artikel, der zwei Wochen vor der Wahl im November 2016 erschienen war, wurde die Bedeutung von Facebook betont und CA in der Rolle des Zulieferers beschrieben. Dort wurde betont, dass CA seit längerem Kontakte zu Trumps damaligen Wahlkampfchef Stephen Bannon hatte. Über ihn erhielten der Journalist Sasha Issenberg und Bannons späterer Biograph Joshua Green exklusiven Zugang. Issenberg ist sich sicher, dass die als "secret sauce" umschriebene Zaubermethode von CA bei Trumps Wahlkampagne nie angewendet wurde.

Wenige Tage vor den Enthüllungsberichten in Guardian, New York Times und Channel 4 über das illegale Datenabsaugen unter dem Vorwand einer wissenschaftlichen Studie zitierte die NYT in einem kritischen Text ein Dutzend konservative Wahlkampfberater und Ex-Trump-Mitarbeiter, die CA vorwerfen, sich aufzuspielen. Und wie reagierte der nun suspendierte CA-Chef Alexander Nix? Er lehnt es im Gespräch mit der NYT ab, auch nur eine Wahlkampagne zu identifizieren, bei der sein Ansatz "entscheidend zum Sieg" beigetragen habe.

Dass es bei jedem Rennen auch auf den Kandidaten, dessen Botschaft, den Gegner der anderen Partei, die globale Entwicklungen und nicht zuletzt auf Glück ankommt, ist eigentlich nicht erwähnenswert. Doch diese Skepsis geriet im Wunsch, CA zu dämonisieren und Trumps Sieg irgendwie zu rationalisieren, in den Hintergrund.

Was viele heute längst vergessen haben und was unter Experten unstrittig ist: Das Organisationsgremium der Republikaner (RNC) hatte mit Dutzenden Dollar-Millionen parallel zu Trumps Kampagne eine höchst professionelle Organisation aufgebaut, weil man 2012 Obamas Team so deutlich unterlegen war. Wenn nun der Guardian interne CA-Dokumente publiziert, in denen steht "Als wir im Juni bei Trump 2016 anfingen, gab es keine Daten-Infrastruktur", dann wird hier kein Geheimnis gelüftet oder etwas enttarnt: Die RNC-Struktur sollte stets dem gekürten Kandidaten zuarbeiten.

Was die Obama-Leute 2012 alles an Daten absaugte

Die wachsende Bedeutung von Big Data und Social Media für US-Wahlkämpfe ist hinreichend bekannt: Alle vier Jahre versuchen Präsidentschaftskandidaten, die jeweils neueste Technik für sich zu nutzen. 2004 setzte der Demokrat Howard Dean auf Meetup-Gruppen, während 2008 Barack Obama sehr erfolgreich Facebook in seine Kampagne integrierte. 2012 gilt allgemein als "Twitter-Wahl", weil hier erstmals atemlos rund um die Uhr berichtet wurde und die Kandidaten oft nur wenige Minuten Reaktionszeit hatten.

Für Obamas Wiederwahl 2012 holte sich dessen Wahlkampf-Chef Jim Messina viele Tipps vom damaligen Google-Chef Eric Schmidt. Die "Obama 2012"-Kampagne nutzte das exakt gleiche Werkzeug namens "social graph API", das Cambridge Analytica verwendete, um Daten von Facebook abzusaugen. Carol Davidsen trug damals den Titel "Director of data integration and media analytics" und sie berichtete 2015 in einem Vortrag, dass die Obama-Leute damals "das gesamte soziale Netzwerk" in ihre Datenbank überführen konnten.

Die ehemaligen Obama-Mitarbeiter betonen laut AP aber: Sie hätten die Informationen in ihrer eigenen App verwendet und die Million Obama-Fans, die ihnen Zugang zu den Daten ihrer Freunde gaben, hätten dem vorher ausdrücklich zugestimmt. CA hingegen erhielt die Daten über eine App des Wissenschaftlers Aleksandr Kogan, der diese für Studienzwecke nutzen wollte (er wirft CA vor, ihn zu Unrecht zum Sündenbock zu machen).

Diesen Unterschied hebt auch der deutsche Politikberater Julius van de Laar, der 2008 und 2012 für Obamas Team arbeitete, im Gespräch mit der FAZ hervor: "Wir haben unsere Freunde aktiv aufgefordert, Freunde aus ihrem Netzwerk anzusprechen, um für Obama zu werben oder sie zum Wählen aufzufordern." Bisher spricht nichts dafür, dass die Obama-Mitarbeiter (viele arbeiteten 2016 auch für Hillary Clinton) etwas Illegales getan haben. Die Download-Möglichkeit ist von Facebook mittlerweile deaktiviert worden, aber die Demokraten verfügen weiterhin über diese Daten. Und trotz dieses Vorteils ist Hillary Clinton nicht Präsidentin geworden.

Am Sonntag schrieb Carol Davidsen, die ehemalige Daten-Expertin von "Obama 2012", in einem Tweet, dass Facebooks Mitarbeiter überrascht gewesen seien, wie viele Daten ihre Leute abgesaugt hätten: "Sie haben uns nicht gestoppt. Nach der Wahl kamen sie in unser Büro und sagten ganz offen, dass sie uns Dinge erlaubt hatten, die sie anderen verboten hätten, weil sie auf unserer Seite stünden." Höchste Priorität schienen Datenschutz und der Sicherung der Privatsphäre ihrer Nutzer bei Facebook damals nicht gehabt zu haben.