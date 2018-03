18. März 2018, 17:40 Uhr Wahl in Russland Wie die Staatsmedien Putin im Wahlkampf halfen

Putin wurde von den Staatsmedien oft bestens in Szene gesetzt - hier besucht er Mitte März ein Medizinforschungszentrum in Sankt Petersburg.

Dass es bei der Wahl in Russland nicht fair zugeht, zeigt unter anderem auch ein Blick in die Staatsmedien.

Putin, dessen Wiederwahl als sicher gilt, bekam dort die Möglichkeit, sich ausgiebig und staatsmännisch zu präsentieren.

Die zugelassenen Gegenkandidaten erhielten viel weniger Aufmerksamkeit - und lieferten mitunter desolate Auftritte.

Von Julian Hans , Moskau

Für Wladimir Putin ging am Sonntag ein kurzer, beinahe entspannt zu nennender Wahlkampf zu Ende. Das Fernsehen und seine sieben Gegenkandidaten nahmen ihm die meiste Arbeit ab. Der Präsident konnte sich mit einem Kurzauftritt bei einer Jubelfeier im Moskauer Luschniki-Stadion und einer Reise auf die Krim begnügen, dazu besuchte er ein paar Musterbetriebe in der Provinz. Das genügte, um das Fernsehen mit frischen Bildern zu versorgen. Der Rest war lange vorbereitet und musste nur noch ausgestrahlt werden.

Bis kurz vor Ablauf der Frist hatte sich Putin Zeit gelassen, um am 6. Dezember als Letzter seine Kandidatur zu verkünden. Indem er auf die Nominierung durch Einiges Russland verzichtete und als unabhängiger Kandidat antrat, demonstrierte der Präsident Distanz zu der äußerst unbeliebten Partei. Zugleich konnte er so das ganze Land mobilisieren - das Gesetz verlangt von Bewerbern, die nicht von einer Partei aufgestellt werden, in kürzester Zeit mindestens 300 000 Unterschriften aus verschiedenen Regionen zu sammeln.

Ein Moderator drehte erst eine Doku über Putin und wechselte dann in dessen Wahlkampfteam

Vielleicht war das größte Opfer, das dieser Wahlkampf ihm abverlangte, ein Bad in einem Eisloch Mitte Januar. Der Kreml ließ verbreiten, diesen orthodoxen Brauch am Feiertag der Taufe Jesu habe Putin schon in der Vergangenheit befolgt, nur dürften diesmal ausnahmsweise Kameras dabei sein.

Ob es an dem Eisbad lag, dass Putin im Februar wegen einer schweren Erkältung alle Termine absagen musste, ist unklar. Geschadet hat ihm die Auszeit mitten im Wahlkampf aber nicht. Vom Krankenbett aus konnte er zusehen, wie die Gegenkandidaten sich in den Fernsehdebatten Schlammschlachten lieferten.

Es wurde gebrüllt und geprügelt im Studio, der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski beschimpfte die einzige weibliche Kandidatin als "Nutte", woraufhin Xenia Sobtschak ihm ihr Glas Wasser ins Gesicht schüttete. Das Ganze wirkte wie ein Déjà-vu aus den Neunzigern, als eine Debatte zwischen Schirinowski und Boris Nemzow ähnlich entgleiste. Putin hatte eine Teilnahme an den Debatten von vornherein abgelehnt.

So bot das würdelose Spektakel den optimalen Hintergrund, vor dem sich der Präsident in langen Interviews vor Kreml-Kulisse staatsmännisch geben konnte. Der Wähler hatte die Wahl: Putins prunkvolles, starkes Russland oder zurück ins Chaos.

Im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2012 fällt auf, wie wenig es diesmal um Inhalte ging. Ein Wettstreit der Ideen hat vor sechs Jahren zwar auch gefehlt. Aber immerhin stellte Putin in sieben Programmartikeln in unterschiedlichen Zeitungen ausführlich seine Pläne für Wirtschaft, Sozialwesen, Außenpolitik und Verteidigung dar. Diesmal setzte der Kreml allein auf das Fernsehen und Putins Person.

Die Star-Moderatoren des russischen Fernsehens gaben sich keine Mühe, ihre Bewunderung für den Präsidenten zu verbergen. Andrej Kondraschow, Nachrichtenmann im staatlichen Sender Rossija, drehte über ein ganzes Jahr hinweg eine Dokumentation - was schon deshalb bemerkenswert ist, weil Putin sich angeblich erst vor drei Monaten entschieden hat, erneut zu kandidieren. Als die Dokumentation dann in zwei mal zwei Stunden zur Hauptsendezeit über die Bildschirme lief, war Kondraschow bereits Öffentlichkeitschef in Putins Wahlkampfstab.

Das Filmporträt feierte Putins große Erfolge und seine schweren Prüfungen. Weggefährten wie Gerhard Schröder und Silvio Berlusconi loben den Staatsmann und Freund vor der Kamera. Dunkle Kapitel werden nicht ausgespart, wenn auch nur, um zu belegen, dass der Präsident richtig gehandelt und Schlimmeres verhütet habe.

Der Untergang des Atom-U-Boots Kursk im August 2000? Eine Folge der jahrelangen Vernachlässigung von Rüstung und Militär, die - Putin sei Dank - heute in Syrien beweisen, dass sie wieder an der Weltspitze mitspielen. Dass einige der 118 Besatzungsmitglieder der Kursk noch am Leben sein könnten, wenn Putin frühzeitig Hilfsangebote der Norweger angenommen hätte, kam nicht zur Sprache.

Vielmehr habe er allein durchgesetzt, dass das Wrack schließlich gehoben wurde. Über die Geiselnahme in einem Moskauer Musicaltheater im Oktober 2002, bei der mehr als 100 Menschen durch ein Betäubungsgas der Sicherheitskräfte getötet wurden, verriet Putin neue Details: Die Angreifer hätten ihre Geiseln auf dem Roten Platz hinrichten wollen. Eine grausige Vorstellung, die die umstrittene Stürmung des Gebäudes in einem ganz anderen Licht zeigt.

Viele erinnern sich noch an die Tränen, die Putin über das Gesicht liefen, als er im März 2012 auf dem Moskauer Manegenplatz seinen Sieg feierte. Nach den Massenprotesten gegen seine Rückkehr in den Kreml wirkten sie wie Tränen der Erleichterung. Sein Pressesprecher erklärte später, der kalte Gegenwind habe ihm die Tränen in die Augen getrieben. Diesmal hatte Putin Rückenwind.