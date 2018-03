18. März 2018, 12:51 Uhr Wahl in Russland Beobachter melden Unregelmäßigkeiten

70 Prozent Wahlbeteiligung und 70 Prozent der Stimmen - so lautet das Ziel, das sich der bisherige und wohl auch künftige russische Präsident Putin gesetzt hat.

Nun melden Wahlbeobachter Unregelmäßigkeiten, mit denen womöglich die Höhe der Wahlbeteiligung manipuliert wird.

Die offiziellen Behörden verkünden bereits am Vormittag eine höhere Beteiligung als noch bei der vorigen Wahl vor sechs Jahren.

Beobachter der Präsidentschaftswahl in Russland haben Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung in mehreren Wahllokalen gemeldet. Die russische Wahlbeobachtungsgruppe Golos teilte mit, es habe an Dutzenden Orten, vom fernen Osten bis nach Moskau, Verstöße gegen die Wahlordnung gegeben.

Dazu zählten demnach Wahlurnen, die außer Sichtweite von Beobachtungskameras platziert wurden, sowie Änderungen bei der Wählerregistrierung in letzter Minute, mit der wahrscheinlich eine höhere Beteiligung erzielt werden sollte. Wahlbeobachter, die von Gegenkandidaten oder Oppositionsgruppen entsandt wurden, klagten darüber, sie würden vielerorts nicht in die Wahllokale gelassen. Außerdem sei es möglich, als Wähler in unterschiedlichen Wahllokalen mehrfach abzustimmen.

Da es als sicher gilt, dass Präsident Wladimir Putin für eine vierte Amtszeit wiedergewählt wird, ist vor allem entscheidend, wie viel Prozent der Stimmen er erhält und wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Etwa 145 000 Wahlbeobachter aus dem In- und Ausland sind vor Ort, um die Abstimmung im flächenmäßig größten Land der Erde zu verfolgen.

Behörden melden hohe Beteiligung

Die offiziellen Wahlbehörden melden bereits am Sonntagvormittag eine höhere Beteiligung als vor sechs Jahren. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 8 Uhr Ortszeit (6 Uhr MEZ) auch im bevölkerungsreichen westlichen Teil des Landes. In der Nacht zuvor hatten bereits die Wähler im Fernen Osten und in Sibirien abgestimmt.

Auf der Halbinsel Kamtschatka im Osten des Landes teilte die regionale Wahlkommission mit, in den ersten sieben Stunden hätten 54,1 Prozent der Wähler teilgenommen. Bei der letzten Präsidentenwahl 2012 seien es bis zu diesem Zeitpunkt 46,1 Prozent gewesen. Aus dem sibirischen Gebiet Irkutsk wurde eine um sechs Prozentpunkte höhere Wahlbeteiligung gemeldet.

Angesichts der erwarteten Stimmenmehrheit für Putin sehen Experten die Wahlbeteiligung als wichtigen Hinweis auf die Stimmung im Land. An der Wahl 2012 hatten nach offiziellen Angaben 65,3 Prozent der Wähler teilgenommen. Putin siegte mit 63,6 Prozent.

Putin hat Stimme abgegeben

Die Präsidentschaftswahl findet dieses Jahr am vierten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim statt. Überschattet wird sie durch den Konflikt mit dem Westen nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Agenten in Großbritannien. Wahlberechtigt in Russland sind etwa 109 Millionen Menschen. Erste Ergebnisse werden nach Schließung der Wahllokale in der Ostsee-Exklave Kaliningrad am Sonntag um 19 Uhr MEZ erwartet. Wladimir Putin hat seine Stimme bereits abgegeben. Er machte am Sonntagmorgen in Moskau sein Kreuz.

Kreml-Strategen hatten im Vorfeld die Zahl 70 als Zielmarke gesetzt: 70 Prozent Wahlbeteiligung und 70 Prozent der Stimmen für Putin. Ein solcher Sieg würde Putins Popularität unterstreichen und ihm den Rücken bei seinen weiteren politischen Planungen stärken.

Er selbst gab sich siegessicher. "Ich bin überzeugt von der Richtigkeit des Programms, das ich dem Land vorschlage", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Er werde mit jeder Prozentzahl an Stimmen zufrieden sein, "die es erlaubt, die Aufgaben des Präsidenten zu erfüllen".