16. Oktober 2017, 08:58 Uhr Wahl in Niedersachsen Weil hält Jamaika-Koalition in Niedersachsen für "sehr ausgeschlossen"









Die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil hat in Niedersachsen klar die Wahl gewonnen. Doch eine Fortsetzung von Rot-Grün ist nicht möglich.

Politiker von SPD und Grünen fordern die FDP nun auf, ihre strikte Ablehnung einer Ampel-Koalition zu überdenken.

Bleibt die FDP bei ihrer Haltung, sind die verbleibenden Optionen in Niedersachsen eine große Koalition unter SPD-Führung oder eine Jamaika-Koalition. Die hält SPD-Mann Weil allerdings für unrealistisch.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält eine Jamaika-Koalition unter Führung der zweitplatzierten CDU mit FDP und Grünen in seinem Land für undenkbar. "Das halte ich in Niedersachsen für sehr ausgeschlossen", sagte der Wahlsieger im ARD-"Morgenmagazin". "Es gab so eindeutige Aussagen wirklich von allen Beteiligten. So weit reicht meine Fantasie nicht."

Zur Absage der niedersächsischen FDP an eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen sagte Weil, er wolle den Gesprächen nicht vorgreifen. "Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen." Rein rechnerisch wäre auch eine große Koalition aus SPD und CDU denkbar. "Beides ist in Niedersachsen nicht so ganz einfach", sagte Weil. Er bedauerte, dass die Mehrheiten nicht zur Fortsetzung der bisherigen rot-grünen Regierung reichen: "Das wäre eigentlich die Konstellation gewesen, mit der ich am liebsten weitergemacht hätte."

Die SPD war bei der Wahl in Niedersachsen stärkste Partei geworden. Sie kommt nach Auszählung aller Stimmen auf 36,9 Prozent und liegt damit vor der CDU, der 33,6 Prozent der Wählenden ihre Stimme gaben. Eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition ist jedoch wegen deutlicher Verluste der Grünen nicht möglich: Diese liegen bei nur 8,7 Prozent. Die Sitzverteilung sieht mit Überhang- und Ausgleichsmandaten so aus: SPD 55, CDU 50, Grüne zwölf, FDP elf und die AfD neun. Rot-Grün kommt damit auf 67 Mandate. Die absolute Mehrheit liegt bei 69 Mandaten.

Die FDP, die 7,5 Prozent der Stimmen erhielt, hat die Bildung einer Ampel-Koalition kategorisch ausgeschlossen. Ansonsten sind rechnerisch nur die Bildung einer großen Koalition oder eines Jamaika-Bündnisses aus CDU, FDP und Grünen möglich. Bei letzterer Variante wäre allerdings der eigentliche Wahlsieger SPD dann nicht in der Regierung vertreten.

Druck auf die FDP von Grünen und SPD

Grünen-Politiker Jürgen Trittin griff die FDP in Niedersachsen für ihre Absage an ein gemeinsames Dreierbündnis unter SPD-Führung scharf an. "Dass sich die FDP einfach Gesprächen verweigert, ist demokratisch verantwortungslos", sagte der Bundestagsabgeordnete aus Niedersachsen der Nachrichtenagentur dpa. Die Freidemokraten müssten verstehen, dass der Wahlkampf vorbei sei.

"Wenn wir Grüne uns auf Bundesebene so wie die niedersächsische FDP verhalten würden, gäbe es keine Jamaika-Sondierungen", sagte Trittin, der für die Grünen an Gesprächen mit Union und FDP im Bund teilnehmen wird. Ministerpräsident und Wahlgewinner Stephan Weil habe mit der SPD einen "klaren Regierungsauftrag", sagte Trittin.

Auch mehrere niedersächsische Landespolitiker forderten die Liberalen daher auf, ihr stures Nein zu überdenken. "Das Erste, was man machen muss, ist, miteinander zu reden", sagte der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Olaf Lies. Es werde darum gehen, zu klären, ob es eine Vorstellung über eine gemeinsame Politik von SPD, Grünen und FDP gebe. Vor der Wahl bestimmte Koalitionen auszuschließen sei das eine, nun aber müsse vertraulich über Inhalte geredet werden, sagte der Wirtschaftsminister.

Landesagrarminister Christian Meyer forderte die FDP ebenfalls zum Einlenken auf. "Die FDP sollte ihre Blockadehaltung überdenken", sagte der Grünen-Politiker der dpa. Eine Ampel-Koalition "wäre eine Koalition der progressiven Kräfte".