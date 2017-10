15. Oktober 2017, 18:20 Uhr Wahl in Niedersachsen Grüne verlieren deutlich, AfD schwächer als erwartet









Die SPD liegt bei der Landtagswahl laut der ersten Hochrechnung vor der CDU, die Linke verpasst den Einzug ins Parlament knapp. Niedersachsen dürfte eine schwierige Regierungsbildung bevorstehen. Der Überblick.

Die SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil ist erneut stärkste Kraft in Niedersachsen. Bei der Landtagswahl am Sonntag bekamen die Sozialdemokraten die meisten Stimmen, dahinter folgt die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann. Wahlverlierer sind offenbar die Grünen, die erhebliche Stimmverluste verzeichnen. Während die AfD darauf hoffen kann, erstmals im den niedersächsischen Landtag einzuziehen, muss die Linke um den Einzug ins Parlament bangen.

Die SPD kommt nach der ersten Hochrechnung um 18:44 Uhr auf 37,2 Prozent (2013: 32,6), die CDU auf 34,7 Prozent (36,0). Die Grünen liegen bei nur 8,4 Prozent (13,7), die FDP kommt auf 7,1 Prozent (9,9). Die bei der Landtagswahl vor vier Jahren noch nicht existente AfD erringt 5,8 Prozent. Die Linken hingegen werden wohl im Landtag erneut fehlen, sie kommen nur auf 4,6 Prozent (3,1).

Das bislang regierende Rot-Grün-Bündnis hat wegen spürbarer Verluste der Grünen nach vier Jahren wohl keine Mehrheit mehr. Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann rutscht bei der vorgezogenen Wahl auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1959 ab, nachdem sie in Umfragen lange klar geführt hatte. Die Sozialdemokraten werden erstmals seit 1998 wieder stärkste Kraft.

Sollte es nicht für Rot-Grün reichen, steht in dem zweitgrößten deutschen Flächenland eine schwierige Regierungsbildung bevor. Denkbar wären eine große Koalition aus SPD und CDU, ein Ampel-Bündnis von SPD, FDP und Grünen sowie eine Jamaika-Koalition. Über ein solches Bündnis von CDU, FDP und Grünen im Bund verhandelt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ab Mitte dieser Woche in Berlin.

Zur Wahl traten landesweit 15 Parteien und zehn Einzelbewerber an, insgesamt 210 Kandidaten bewarben sich um die 137 Sitze im niedersächsischen Parlament.

Auch aus bundespolitischer Sicht ist die niedersächsische Landtagswahl von Bedeutung: Nach ihren jeweils herben Verlusten bei der Bundestagswahl vor drei Wochen setzten CDU und SPD jetzt auf frische Erfolgserlebnisse auf Landesebene. Gerade in der Union dürfte es nun Unmut geben, dass Althusmann den zeitweilig sicher geglaubten Sieg in Niedersachsen verpasst hat. Auch für die am kommenden Mittwoch beginnenden Gespräche von Union, FDP und Grünen über die Bildung einer Jamaika-Koalition im Bund erhoffen die Beteiligten Rückenwind durch gute Ergebnisse in Niedersachsen.

Alle Informationen zur Wahl in Niedersachsen in unserem Liveblog: