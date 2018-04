23. April 2018, 22:53 Uhr Wahl in Grönland Zwischen Peking und Kabeljau

Die arktische Insel ist immer noch von Dänemark abhängig, doch die Hoffnung liegt bei chinesischen Investoren.

Von Silke Bigalke , Stockholm

Es gab Momente, da schien die Unabhängigkeit für die Grönländer zum Greifen nah zu sein. Etwa als sie entschieden, sich selbst zu verwalten. Fast neun Jahre ist das nun her. Oder als sie - vier Jahre später - die erste große Bergbaulizenz selbst vergaben, damals an eine britische Firma. Das Unternehmen sollte Jobs und Geld auf die Insel bringen. Inzwischen ist klar: Es wird wohl länger dauern, bis Grönland, wo am Dienstag eine neue Regierung gewählt wird, völlig unabhängig ist von Dänemark.

Bisher kann sich Grönland die Selbständigkeit nicht leisten. Knapp 500 Millionen Euro bekommt das Land jedes Jahr aus Kopenhagen überwiesen; das entspricht etwa einem Drittel des Gesamthaushalts. Die meisten Entscheidungen werden inzwischen zwar in der Hauptstadt Nuuk getroffen. Doch Dänemark bestimmt immer noch die Außen- und Verteidigungspolitik. Die frühere Kolonialmacht schloss bereits in den Fünfzigerjahren ein Verteidigungsabkommen mit den USA, seither unterhalten die Amerikaner Militärstützpunkte auf Grönland. Wenn die Menschen dort nun auf chinesische Investoren hoffen, fürchten sie immer auch ein wenig, dass Kopenhagen intervenieren könnte.

Bei den Wahlen gehe es vor allem um Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Ausbildung, sagt Ulrik Pram Gad, Grönland-Experte an der Uni Kopenhagen. Ein Streitpunkt sei etwa, ob man sich auf die Hauptstadt Nuuk konzentrieren oder auch entlegene Orte entlang der Küste fördern sollte. Grönland, das flächenmäßig sechsmal so groß ist wie Deutschland, hat nur circa 55 000 Einwohner; derzeit werden es eher weniger als mehr. Die Wirtschaft hängt immer noch stark vom Fischfang ab. Fast 90 Prozent der Exporte bestehen aus Heilbutt, Kabeljau und Krabben.

Die große Hoffnung der Grönländer sind die Bodenschätze. Auf der Insel gibt es Öl und Edelsteine, Zink und Erz, zudem seltene Erden. Lange war es auf der Insel verboten, Uran abzubauen - was auch Minenprojekte verhinderte, bei denen es als Nebenprodukt angefallen wäre. 2013 hob das Parlament dieses Verbot mit knapper Mehrheit auf. Zur gleichen Zeit vergab es die erste Lizenz für eine Erzmine an das britische Unternehmen London Mining, das später von einem chinesischen Unternehmen übernommen wurde. Eine große Mine war geplant, 150 Kilometer nördlich von Nuuk. Bis zu 3000 chinesische Arbeiter könnten nach Grönland kommen, hieß es. Bisher ist das nicht passiert. "Niemand ist gegen chinesische Investitionen und chinesische Arbeiter", sagt Ulrik Pram Gad. "Doch die Investitionen haben sich nicht materialisiert."

Es geht alles langsamer als gedacht, auch weil die Rohstoffpreise stark gefallen sind. In Grönland zu graben ist wegen der rauen Bedingungen aufwendig. Immerhin: Ein norwegisches Unternehmen fördert seit 2017 Rubine. Und eine kanadische Firma möchte bald Anorthosit abbauen - plutonische Gesteine. Doch es sind vor allem chinesische Firmen, die auf die Insel drängen. Am Zitronen-Fjord im Norden wollen sie dabei sein, wenn dort irgendwann Zink und Blei gefördert werden. Das umstrittenste Projekt liegt im Südwesten: Unter der Kvanefjeld-Hochebene wird ein gewaltiges Uranvorkommen vermutet. Eine australische Firma mit chinesischer Beteiligung will es dort zusammen mit seltenen Erden fördern. Die Mine würde mehr Jobs bringen, als es Einwohner in der nächstgelegenen Gemeinde Narsaq gibt.

Die Kehrseite bei derart großen Projekten: Die Grönländer könnten von einer Abhängigkeit in die nächste rutschen, statt auf dänische Subventionen wären sie dann womöglich auf chinesische Investoren angewiesen. Viele Grönländer wollen auch gar nicht alle Verbindungen zu Kopenhagen kappen, sie zahlen immer noch mit der Krone, viele wohnen in Dänemark.

Eine ungelöste Frage ist zudem, welche Rolle die USA in einem unabhängigen Grönland spielen würden, ihr Interesse an der Insel ist ungebrochen. 2016 wollte die dänische Regierung einen aufgelassenen Marinestützpunkt verkaufen. Als ein chinesisches Bergbauunternehmen zugreifen wollte, nahm sie ihn schnell wieder vom Markt. Die Regierung habe entschieden, den Hafen selbst wieder zu betreiben, hieß es damals nur. "Es sollte für jeden offensichtlich sein, dass Dänemark nicht zwei Supermächte auf Grönland Verstecken spielen lassen kann", sagte dazu ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Ein weiteres Problem ist, dass Grönland wegen seiner Größe und seiner arktischen Lage schier unerschließbar erscheint. Oft kommt man nur mit dem Schiff oder dem Flugzeug von einer Stadt in die andere, es fehlen Straßen und Schienen. Das hemmt auch den Tourismus, die zweite große Hoffnung der Grönländer. Drei Flughäfen sollen nun deutlich ausgebaut werden. Auch für dieses Projekt ist ein chinesisches Konsortium in der engeren Auswahl.

Der jetzige Regierungschef, der Sozialdemokrat Kim Kielsen, hat Chancen, wiedergewählt zu werden. Am Ende wird es auf den Koalitionspartner ankommen. Derzeit regiert Kielsen mit der linken Partei Inuit Ataqatigiit, die zweitgrößte nach den Sozialdemokraten. In Umfragen liegt diese sogar knapp vorn. Kielsen ist ganz für die Minenprojekte. Er war 2017 mit seinem Kabinett auch in Peking - um offen um Investoren zu werben.