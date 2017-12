28. Dezember 2017, 13:02 Uhr Wahl in Alabama Roy Moore fordert Neuwahlen









Der Republikaner Roy Moore erkennt seien Niederlage bei der Senatswahl in Alabama nicht an.

Mit einer Bewschwerde wegen angeblichen Wahlbetrugs will er die Ernennung des Demokraten Doug Jones zum Senator verhindern.

Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die im Wahlkampf gegen ihn laut wurden, seien "volkommen falsch".

Nach der Senatswahl im US-Bundesstaat Alabama will der unterlegene Republikaner Roy Moore die Ernennung seines demokratischen Kontrahenten Doug Jones verhindern. Nach Angaben seines Wahlkampfteams reichte Moore am Mittwoch in letzter Minute mit Verweis auf angeblichen Wahlbetrug Beschwerde gegen das Ergebnis ein. Die Behörden in Alabama sollten das Wahlergebnis ursprünglich am Donnerstag bestätigen.

In der Beschwerde behauptet er unter anderem, Menschen ohne Wahlberechtigung in Alabama seien zur Wahl zugelassen worden. Außerdem sei die Wahlbeteiligung etwa im Bezirk Jefferson ungewöhnlich hoch gewesen. Moore fordert in der Beschwerde eine Neuwahl. Insgesamt habe es in 20 Wahlkreisen "Unregelmäßigkeiten" gegeben.

Die Vorwürfe gegen ihn seien vollkommen falsch

Moore hatte die Wahl zum Senator von Alabama als erster Republikaner seit über 20 Jahren verloren. Einen Beitrag dazu leisteten die Vorwürfe, die im Wahlkampf gegen ihn laut wurden: Mehrere Frauen werfen Moore Übergriffe in den achtziger Jahren vor. Die Frauen waren zum fraglichen Zeitpunkt noch minderjährig.

Die Beschwerde enthält eine eidesstattliche Erklärung Moores, wonach er sich nach der Wahl einem Lügendetektortest unterzogen habe. Dieser habe bestätigt, dass die gegen ihn im Wahlkampf erhobenen Darstellungen eines Fehlverhaltens "vollkommen falsch" seien.