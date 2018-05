4. Mai 2018, 18:21 Uhr SZ Espresso VW-Jurist belastet Winterkorn, Finanzamt prüft Airbnb-Vermieter, kein Literaturnobelpreis 2018

Soll am 27. Juli 2015 über die betrügerische Software informiert worden sein: der damalige VW-Chef Martin Winterkorn.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Hochrangiger VW-Jurist belastet Winterkorn schwer. Für den früheren Konzernchef von Volkswagen wird es damit eng in der Abgasaffäre. Der Mitarbeiter sagt, er habe im Juli 2015 mit Winterkorn über verbotene Software in Dieselfahrzeugen für den US-Markt gesprochen und ihm geraten, es nicht darauf anzulegen, von den US-Behörden überführt zu werden. Die Details

Der Fiskus nimmt sich Airbnb-Vermieter vor. Die Plattform soll alle deutschen Anbieter nennen, damit die Beamten sie überprüfen können. Vielen Vermietern dürfte dadurch Ärger mit dem Finanzamt drohen, weil sie womöglich Steueen hinterzogen haben. Zum Text

Literaturnobelpreis wird 2018 nicht vergeben. Die Schwedische Akademie in Stockholm zieht damit die Konsequenz aus einem Belästigungs- und Korruptionsskandal, der die Institution derzeit erschüttert. Wie es zu dem Skandal kommen konnte, erklärt Gunnar Herrmann. Die Schwedische Akademie hat ihren noblen Charakter verloren, kommentiert Thomas Steinfeld.

Abbas entschuldigt sich für Aussagen zum Holocaust. Der 83-Jährige betont, er wolle mit den Israelis "Seite an Seite in Frieden und Sicherheit" leben. Kurz vor seiner Entschuldigung ist Abbas erneut an die Spitze des obersten PLO-Gremiums gewählt worden. Zur Nachricht

Pop-Legende Abi Ofarim ist tot. Der Musiker und Sänger hat den Kampf gegen seine lange und schwere Krankheit verloren. Der 80-Jährige soll in seiner Schwabinger Wohnung friedlich eingeschlafen sein. Mehr dazu

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Dorfen gegen die AfD. Die Bürger der bayerischen Ortschaft besetzten einfach vor einer Veranstaltung der rechtspopulistischen Partei das Wirtshaus. Den Mitgliedern bleiben kaum Plätze - und rote Karten werden ihnen auch noch gezeigt. Von Thomas Daller

Zustimmung junger Leute für Europa wächst. Zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr empfinden die EU als gute Idee. Misstraut wird den Institutionen und Parteien, populistische Ideen sind attraktiv. Die Studie "Junges Europa" nennt dafür auch die Gründe. Von Ulrike Schuster

Immer mehr Fahrschüler fallen durch die Prüfungen. Mehr als jeder dritte Führerscheinanwärter scheiterte 2017 an der Theorieprüfung. Auch den praktischen Test bestehen immer weniger Bewerber. Das liegt jedoch nicht unbedingt an mangelndem Können. Die Details

SZ-Leser diskutieren​

Kein Literaturnobelpreis 2018 - das richtige Signal? Ja, eindeutig, findet H.P.Schreck. "Das Nobelpreiskommitee braucht anscheinend eine Pause, um sein Selbstverständnis zu überdenken. Der Nutzeffekt ist, dass Themen wie Missbrauch und Belästigung, die früher streng unter der Decke gehalten wurden, jetzt eher öffentlich diskutiert werden." Bischofsbrot hingegen hält es nicht für das richtige Signal. "Was haben erstklassige Autoren mit den desolaten Verhältnissen in Schweden zu tun?", fragt er - und räumt ein: "Aber irgendwo muss man beginnen, sich ein schlechtes Denkmal zu setzen, um einen personellen Neubeginn zu starten." Diskutieren Sie mit uns