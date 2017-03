5. März 2017, 10:04 Uhr Volkskongress in China Chinas Premier senkt Wachstumsziel









Zum Auftakt des Volkskongresses in China hat Ministerpräsident Li Keqiang seinen Haushaltsentwurf vorgelegt.

Das ausgegebene Ziel ist verhältnismäßig niedrig: Um 6,5 Prozent soll die Wirtschaft der Volksrepublik 2017 wachsen.

Um diese Vorgabe zu erfüllen, muss das Land mehr Schulden machen.

Bei der jährlichen Plenarsitzung des Volkskongresses in China werden offiziell die Gesetze für die Volksrepublik China diskutiert. In Wirklichkeit setzen die Deligierten die Vorgaben der Partei um - und damit den Kurs des Präsidenten Xi Jinping.

Dieser setzt auf Globalisierung und Freihandel, trotz der abgeschotteten Märkte seines Landes, um den wirtschafltichen Aufschwung zu sichern. Doch in der Wirtschaft läuft es offenbar nicht so rund, wie es sich die Führung des Landes wünscht. Ministerpräsident Li Keqiang hat zum Auftakt des Volkskongresses seinen Haushaltsentwurf vorgelegt. Darin kündigt er an, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 6,5 Prozent "oder höher, wenn möglich" wachsen soll. Er warnte eindringlich vor wachsenden Unsicherheiten und Protektionismus in der globalen Wirtschaft und rief zu umfassenden Reformen und Innovation auf.

Im Vorjahr hatte die Zielvorgabe mit "6,5 bis 7 Prozent" noch höher gelegen. Trotz schwächerer Konjunktur waren 6,7 Prozent Wachstum erreicht worden, was allerdings dem niedrigsten Wert seit 26 Jahren entspricht.

Neue Arbeitsplätze, aber auch Schulden

Mit der neuen Vorgabe muss China mehr Schulden machen. Das Haushaltsdefizit steigt im Vergleich zum Vorjahr um 200 Milliarden auf 2,38 Billionen Yuan (heute umgerechnet 324 Milliarden Euro). Das Defizit werde aber weiterhin nur drei Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen, so Keqiang. Die Inflation solle bei rund drei Prozent gehalten werden.

Zudem kündigte Premier an, elf Millionen neue Jobs schaffen zu wollen. Dies wären eine Million mehr als im vergangenen Jahr.

Ausgaben für Verteidigung

Anders als in der Vorjahren fehlte im vorgelegten Haushaltsbericht eine konkrete Zahl für die Steigerung des Verteidigungsetats. Am Vortag hatte die Sprecherin des Volkskongresses, Fu Ying, nur vage mitgeteilt, dass die Militärausgaben "um rund sieben Prozent" steigen sollen. Inzwischen hat das Ministerium bekanntgegeben, dass der Verteidigungseta erstmals über eine Billion Yuan (136,5 Milliarden Euro) liegt. Das entspricht dem angekündigten Wachstum um sieben Prozent.