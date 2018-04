9. April 2018, 11:40 Uhr Viktor Orbán Meister der populistischen Inszenierung

Der Wahlsieg in Ungarn ist für Viktor Orbán ein persönlicher Triumph. Jetzt will der Ministerpräsident sein Land weiter umbauen. Warum ist er so erfolgreich?

Von Matthias Kolb

Als sein Sieg endlich feststeht, reagiert Viktor Orbán auf ganz typische Art und Weise. Am Sonntag um 23 Uhr tritt er vor die jubelnden Anhänger seiner Fidesz-Partei in Budapest und ruft: "Wir haben gewonnen. Wir haben uns die Chance gegeben, Ungarn zu verteidigen." Die nationalkonservative Fidesz-Partei des alten und neuen Ministerpräsidenten ist erneut die mit großem Abstand stärkste Kraft geworden und kommt auf knapp 50 Prozent der Stimmen.

Da das von Orbán auf seine Bedürfnisse hin optimierte Wahlsystem die größte Partei bevorzugt, dürfte Fidesz erneut mehr als zwei Drittel der 199 Abgeordneten stellen und so die Verfassung ändern. Für den 54-Jährigen ist das Ergebnis ein persönlicher Triumph, doch er betont in Budapest: "Ungarn hat einen großen Sieg errungen." Sich selbst und die eigene Politik mit dem ganzen Land gleichzusetzen und so die zersplitterte Opposition als Verräter zu diffamieren - diese populistische Inszenierung hat wieder funktioniert und kaum jemand in Europa beherrscht sie so gut wie Viktor Orbán.

Die Parlamentswahl am 8. April hatte er vorab zur "Schicksalswahl" erklärt, bei der angeblich die Zukunft Ungarns und des christlichen Europas auf dem Spiel stünde. Erbarmungslos hatte er die zersplitterte Opposition als "gekaufte Soros-Söldner" kritisiert, die angeblich alle vom ungarischstämmigen Investor George Soros finanziert würden und dafür sorgen wollten, dass Europa von muslimischen Einwanderern überrannt und so grundlegend verändert werde. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die Rechtsaußenpolitiker Geert Wilders aus den Niederlanden, die Französin Marine Le Pen sowie die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch zu den ersten Gratulanten gehören.

Die nahezu täglichen Enthüllungen über Korruption und Veruntreuung öffentlicher Gelder durch Orbán-Günstlinge oder Mitglieder der Ministerpräsidenten-Familie weisen Regierungspolitiker und die mehrheitlich von Fidesz kontrollierten Medien als Verleumdung zurück: Der Opposition falle nichts anderes ein und die EU-Antibetrugsbehörde Olaf, die mindestens 40 Millionen Fördergelder zurückfordert, werde von den Brüsseler Eliten und Globalisten missbraucht, um Budapest zu schaden.

Orbán dankt Gott - und den polnischen Populisten

Eigentlich sollten die Wahllokale um 19 Uhr schließen, doch da sich vor allem in der Hauptstadt kilometerlange Schlangen bildeten, wurde mancherorts bis 23 Uhr abgestimmt. Die Hoffnung des Anti-Orbán-Lagers auf eine Sensation erfüllte sich nicht, weil Fidesz gerade in der Provinz die eigenen Anhänger mobilisierte. In seiner Siegesrede, die er mit den Worten "Ehre gebührt nur Gott allein" beendet, hebt Orbán nicht nur seine Verbündeten in Europa ("wir danken unseren Freunden, den Polen und Kaczyński") hervor. Er kündigt an, Ungarn weiter umbauen zu wollen, weil das Land noch nicht so sei, wie er es gerne wollte.

Für Jan Werner Müller, den Populismus-Forscher aus Princeton, besteht eines der Erfolgsgeheimnisse von Orbáns "weicher Autokratie" darin, dass er bisher übertriebenen Personenkult abgelehnt habe und alles vermeide, was an autoritäre Regime des 20. Jahrhunderts erinnere. Kein ausländischer Besucher fühle sich unwohl in der schön restaurierten Hauptstadt Budapest: "Die Atmosphäre ist entspannt, es marschieren keine paramilitärischen Truppen durch die Straßen und wenn es eine Demo gibt, dann wird dies höflich von der Polizei eskortiert."

Es gebe keine Gewalt in den Straßen und auch keine Geheimpolizei, die nachts an die Türen kritischer Bürger klopfe, schrieb Müller jüngst in der New York Review of Books. Die Macht werde subtiler ausgeübt: durch die Kontrolle der Medien, die Vergabe von Fördergeldern, einen ausgehöhlten Rechtsstaat und das permanente Gerede von Ungarn als verfolgtem Volk - und von Viktor Orbán als Kämpfer gegen die ausländischen Eliten.

Für Péter Krekó vom Budapester Thinktank "Political Capital" ist es undenkbar, dass Ungarns Premier künftig versöhnlicher gegenüber den EU-Partnern auftreten werde. "Es ist Träumerei, darauf zu hoffen, dass sich die Lage beruhigen wird. Orbán braucht den ständigen Gegensatz und permanente Konflikte, um politisch erfolgreich zu sein", sagte Krekó der britischen Tageszeitung The Times. Und Orbán hat selbst Mitte März in einer Rede am Nationalfeiertag angekündigt, dass er nach der Wahl "moralische, politische und rechtliche Veränderungen" vornehmen werde.